»Ni najbolj navdušen, ampak, kdo pa je, če ga zbudijo sredi noči,« se je pošalil Simon Zidar iz Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev, ko je na ponedeljkovo sončno popoldne pred zbranimi radovedneži v Tivoliju previdno prijel v roke nemirnega netopirja.

»Ne, to ni mladič, čeprav je tako majhen. To je odrasel drobni netopir ali Pipistrellus pygmaeus. Gre za odraslega samca, ki je zdaj, ko se začenja jesensko paritveno obdobje, v napetem pričakovanju samice,« je opisal biolog in za tem razprl netopirjeve tanke prhuti. Zaradi njih netopirji izstopajo med sesalci kot edina skupina, ki lahko leti. K temu, da niso ne ptiči ne miši, je tako treba dodati, da so vendarle bolj podobni mišim. Po telesu imajo dlako, ne perje, in toplokrvni mladiči se hranijo z materinim mlekom.

»Veš, kako je mehak!« sta hiteli očetu prenesti vtise sestrici Manca in Neža, ki sta težko čakali priložnost, da sta pobožali netopirja v Zidarjevih rokah. Prav zato, da bosta končno od blizu videli te male letalce, ju je očka iz Kranja pripeljal na jesenski pregled netopirnic v Tivoliju. V društvu so se odločili, da v svoje terensko delo tokrat ponovno vključijo tudi javnost, saj prav v tem obdobju po vsem svetu poteka mednarodna noč netopirjev. Akcija ima že več kot 20-letno tradicijo, njen namen pa je opozoriti ljudi na pozitivne lastnosti teh zanimivih živali ter jih podučiti, kako jih lahko ohranimo.

Zgolj mit je seveda tudi to, da se netopirji radi zapletajo v lase. »Nikoli ne napadajo, poleg tega pa imajo izjemno orientacijo v prostoru. Orientirajo se s pomočjo zvoka, tako da oddajajo nam neslišne ultrazvočne klice, ti se odbijajo od okolice in tako netopirji zelo natančno vedo, kje so ovire v prostoru. Temu pravimo eholociranje. Veliki podkovnjaki naj bi zaznali celo 0,001 milimetra tanko nit,« je Zidar z veseljem zrušil še en predsodek o skrivnostnih Ljubljančanih.

Ker netopirji živijo v temi, tako odmaknjeno od ljudi, ni čudno, da prebujajo domišljijo, s starimi vražami in filmsko industrijo so netopirji dobili slab sloves. A ta je povsem neupravičen. »Ne, netopirji ne pijejo krvi,« sta biologa ovrgla prvi mit. Le v tropskih in subtropskih predelih Amerike lahko najdemo krvosese vrste netopirjev, medtem ko slovenski netopirji niso takšni.

»Doma na podstrešju imamo od nekdaj veliko netopirjev, ampak sem ugotovila, da skoraj nič ne vem o njih,« je priznala ena izmed študentk, ki se je tako kot drugi iz radovednosti priključila pregledu netopirnic, malih temnih zatočišč za netopirje, do katerih sta se morala Simon Zidar in Tea Knapič povzpeti po dolgi lestvi. Aktivni člani društva jih pregledujejo trikrat na leto, ti pregledi pa so za ljubitelje netopirjev odlična priložnost, da se jim približajo, jih premerijo, stehtajo ter preverijo, katere vrste so prisotne.

Nevedni sovražnik

Jesen je zanimiv čas za opazovanje netopirjev, ker se nekatere vrste selijo iz severnih delov Evrope v južne, še bolj pa zato, ker se parijo. »Samec zavzame netopirnico in vanjo vztrajno vabi samice s svojimi klici,« je še povedal Zidar in dodal, da do oploditve pride šele spomladi. Takrat se samice združujejo v porodniške kolonije. Skupaj kotijo in vzgajajo mladiče, medtem ko samci nimajo očetovske vloge.

Najbolj spregledana resnica o malih skrivnostnih letalcih pa je, da so zelo koristni za človeka in naravo. Povsod, kjer najdete netopirje, je namreč manj komarjev, muh, vešč in drugih žuželk, saj se netopirji z njimi hranijo. Tako skrbijo za ohranjanje ravnovesja v naravi in so kot naravni insekticid, saj pojedo tudi veliko žuželk, ki si škodljivci v kmetijstvu in gozdarstvu. Po drugi strani pa se kmetje žuželk lotevajo s pesticidi in zastrupljajo tudi netopirje, ki se z njimi hranijo.

Človek netopirje ogroža tudi s tem, da jih pogosto preganja, uničuje njihova zatočišča, posega v gozdove, zamrežuje podstrešja in cerkvene zvonike ter ustvarja preveč umetne svetlobe. Danes netopirji veljajo za eno bolj ogroženih vrst vretenčarjev. »Mi nagovarjamo ljudi, da naj najdejo načine sobivanja z netopirji. Ljudje smo tisti, zaradi katerih imajo vse manj naravnih skrivališč v drevesih in smo posredno krivi, da se zatekajo na podstrešja, v zunanje opaže in stavbe. Najmanj, kar lahko naredimo, je, da jim odstopimo kakšno špranjo, ki je ne potrebujemo,« je jasno sklenil Zidar. Vredno pa je še dodati, da netopirji kot sostanovalci hvaležno prispevajo svojo najemnino v obliki gvana, odličnega naravnega gnojila.