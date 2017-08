Nastja Davidova, alpinistka iz Ljubljane, se je v začetku avgusta vrnila s plezalne odprave v skalnem gorovju Pamir-Alaj v Kirgiziji. Skupaj z Ivo Božić, plezalko iz Splita (in aktivno članico hrvaške gorske reševalne službe), sta v malo več kot dveh tednih preplezali pet težkih smeri, zadnja od njih, 900-metrska Perestroika Crack, je ocenjena s težavnostjo 7a+. To je bila prva prosta ženska ponovitev verjetno najbolj znane smeri v dolini Ak Su, v kateri je Davidova, štirikratna prejemnica priznanja PZS za alpinistko leta, plezala že pred desetimi leti.

»Tokrat sem dolino doživljala povsem drugače, še vedno pa je seveda zelo neokrnjena. Letos je bilo veliko padavin in kamnitih plazov, zato smo za prehod čez štiri prelaze potrebovali tri dni hoje,« pravi izkušena alpinistka Nastja Davidova z več kot 500 alpinističnimi vzponi v slovenskih in tujih gorah. Davidova v zadnjih letih veliko pleza v ženskih navezah in se najbolj posveča neraziskanim območjem v pogorjih Raru in Haptal na visokem severu Indije. Za plezanje v Kirgiziji se je odločila, ker ji je kardiolog po pregledu srca odsvetoval odpravo v indijsko Himalajo. »Hipoksija bi lahko slabo vplivala na moje zdravstveno stanje, plezanje na manjši višini pa zame ni pomenilo tolikšne ovire,« pravi Nastja Davidova.

Tako je Davidova poklicala Matjaža Jerana, vodjo alpinistične odprave v Kirgizijo, in se pridružila osemčlanski ekipi predvsem mlajše generacije skalnih plezalcev iz celotne Slovenije. Za navezo se je dogovorila z Ivo Božić, hčerjo znanega himalajca in režiserja Stipeta Božiča iz Splita, s katero sta prvič plezali skupaj letos v Paklenici. Soplezalki sta se v navezi očitno odlično ujeli. »Po vzponu v smeri Perestroika Crack v steni 4240 metrov visoke gore Slesova sem se počutila, kot da jadram,« je po vrnitvi povedala Davidova. »Ob vrnitvi v civilizacijo sem se prepustila občutkom, naravi in uživala sem v vsakem trenutku. Bilo je popolno,« je dodala Nastja.