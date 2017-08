V prihajajočem šolskem letu bo 13.529 malčkov obiskovalo ljubljanske javne vrtce in 24.528 otrok osnovne šole. Pred začetkom novega šolskega leta pristojni voznike opozarjajo, naj bodo na cesti pozorni na najmlajše in naj vozijo tako, da bo zagotovljena varnost otrok.

Kot sta povedala Darijo Kolundžić iz mestnega redarstva in inšpektor Refik Hodžić iz ljubljanske policijske uprave, so se redarji in policisti na prvi šolski dan že začeli pripravljati, saj so avgusta preverjali morebitne pomanjkljivosti na šolskih poteh. Poleg tega so na cestah ob šolah in vrtcih tudi merili hitrosti vozil v sklopu nacionalne preventivne akcije Hitrost. V prvih dneh septembra bodo v okolici šol in na šolskih poteh za varnost najmlajših skrbeli redarji, policisti in prostovoljci Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana. Redarji bodo spoštovanje omejitev hitrosti v okolici šol in vrtcev preverjali še večkrat septembra, in sicer na 15 lokacijah.

»Vsi moramo storiti vse, da otroci ne bodo žrtve prometnih nesreč. Otroci niso pomanjšani odrasli, zato potrebujejo našo skrb in pozornost. V prvih dneh starše vabimo, da pregledajo načrte šolskih poti in z otrokom zares prehodijo šolsko pot, se z njim pogovarjajo in ga podučijo, kako varno ravnati,« je svetovala vodja sektorja za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na javni agenciji za varnost prometa Mateja Markl.

Ljubljanski župan Zoran Janković je ob tem omenil, da so lani v okolici vseh šol v občini uredili varne šolske poti. Na osnovni šoli Narodnega heroja Maksa Pečarja in na Waldorfski šoli pa bodo s pomočjo prostovoljcev in starih staršev otrok vse leto izvajali stalno šolsko prometno službo. Janković je namreč poudaril, da na občini podpirajo zagotavljanje varnosti za otroke ne samo v prvem tednu ali mesecu po začetku šole, temveč vse leto.

Predsednik zavoda Varna pot Robert Štaba je župana prosil, naj v Ljubljani v okolici šol in vrtcev spodbuja omejevanje hitrosti na 30 kilometrov na uro. Prav tako se mu zdi pomembno, da občina takšne omejitve hitrosti zagotovi tudi z ustrezno infrastrukturo, voznike, ki je ne spoštujejo, pa kaznuje. »Nekateri pravijo, da se v Ljubljani ne da znižati hitrosti vozil. Toda nas starši prosijo, naj se hitrost omeji,« je zagotovil Štaba.

»Javno mnenje tistih, ki nasprotujejo omejitvam hitrosti, me ne zanima. Mi bomo za varnost najmlajših poskrbeli tako, kot je treba. Ne samo z omejitvami hitrosti, ampak tudi z radarji, redarji, policisti, delamo tudi ležeče ovire, da se hitrost le omeji,« je pojasnil Janković. Ob tem je poudaril: »Veliko lažje je odgovoriti na dopis jeznega voznika, ki se sprašuje, zakaj je tu omejitev 30 kilometrov na uro, kot pa, da bi morali pisati odgovore tistim, ki so izgubili otroka.«