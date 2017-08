Obiskovalci se bodo lahko tudi spočili v prav posebnem kotičku za sproščanje, kjer bo ob osvežujočih koktajlih potekala poslikava s kano. Ob 20.30 bo čas za filme, tokrat kratke mladinske filme festivala Videomanija. Gledalci si bodo pod zvezdami lahko pogledali filme Odplaknjena, Izgubljen, Beri mi z ustnic in Veni – Vidi – Vic. Pol ure kasneje bo na sporedu še francoski film Gospodična Nemitežit. Da bo petkov prevoz na prizorišče še lažji, bo četrtne mladinske centre v Črnučah, Šiški in za Bežigradom z Zalogom povezal poseben filmski avtobus. Avtobus bo ustavil pri mladinskih centrih Mladih zmajev in pri Kinodvoru, vožnja z njim pa bo brezplačna. Predviden odhod avtobusa z začetne postaje v Črnučah je ob 16. uri, iz Zaloga pa se bodo potniki vračali ob 23. uri. V soboto bo ob 17. uri za dobro voljo z improviziranimi skeči poskrbela ŠILA – Šolska impro liga, ob 20.30 pa bodo na filmskem platnu znova kratki mladinski filmi: Brd Run, Alter, Bear Hunt in Greš z mano v kino. Ob 21. uri bodo organizatorji predvajali še francoski film Novi mulc.