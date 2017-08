Na laškem gradu je opravljal prakso in nato pripravništvo, zdaj pa na Gradu Tabor Laško vodi svojo restavracijo Pavus. Eden od štirih kuharskih mušketirjev, ki je z Binetom Volčičem, Igorjem Jagodicem in Urošem Štefelinom na Pop TV redno ocenjeval jedi nadobudnih kuharjev, ima pri 37 letih za sabo kar nekaj menjav kuhinj. Bil je šef kuhinje v Dvorcu Impoljca v Sevnici, nadaljeval v Alminem domu nad Celjem ter v hotelu Žonta v Šentjurju in celjskem hotelu Evropa, pomagal postaviti na noge restavracijo Žerjavček v Trzinu, tri leta pa vodil tudi celjsko restavracijo Špengl. V Pavusu se je, kot kaže, našel, čeprav, kot pravi, nikoli ni zadovoljen sam s sabo in nikoli ni tako dobro, da ne bi moglo biti boljše. Predvsem pri hrani, seveda. Kritikom je to, kar nastaja pod njegovimi prsti, všeč. Menda je eden od tistih, ki zna pripraviti dober krožnik iz vsake sestavine, prav sestavine pa so tiste, ki v Pavusu diktirajo kuhinjo. »Imamo veliko sestavin in domišljije,« sporočajo iz restavracije, kjer prisegajo na lokalno, sezonsko, kreativno kulinariko, jedilne liste pa spreminjajo z letnimi časi, čeprav se Pavčnik jedi menda naveliča že, ko jo skuha trikrat. Monotonost ga ubija, a te v njegovem življenju, ki ga preživlja v kuhinji, z ženo Katjo in otrokoma ter na motorju, zagotovo ni veliko.