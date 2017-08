Dober mesec dni po tistem, ko je Slovenija tudi uradno postala članica Cerna v Ženevi, so tamkajšnji znanstveniki razglasili novo veliko odkritje: v detektorju Atlas, ki je del velikega hadronskega pospeševalnika delcev (LHC), so opazili redek pojav »sipanja svetlobe na svetlobi«. Gre za v praksi težko zaznaven kvantni pojav, v katerem med seboj reagirajo svetlobni delci – fotoni. Pojav je bil teoretično predviden že pred osmimi desetletji, ko sta ga prva opisala fizika Halpern in Heisenberg, a pred razvojem dovolj močnega pospeševalnika delcev teorije ni bilo mogoče eksperimentalno potrditi. »Rezultat je prelomen: imamo prvi neposreden dokaz, da svetloba pri visokih energijah reagira sama s seboj,« je odmevno odkritje, ki je bilo objavljeno v znanstveni reviji Nature Physics, komentiral koordinator raziskovanja v Atlasu Dan Tovey. »V klasični teoriji elektromagnetizma ta fenomen sploh ne obstaja,« je dodal. »Zato lahko govorimo o testu kvantne teorije elektromagnetizma.«

Visoka članarina, veliki uspehi Profesor in raziskovalec na Institutu Jožefa Stefana Marko Mikuž, ki v Atlasu vodi slovensko skupino raziskovalcev, je za Dnevnik potrdil, da gre za težko opazen proces. V osnovi gre za reakcijo štirih fotonov, ki se morajo na ustrezen način »ujeti«, kar pa se zgodi izjemno redko. Znanstveniki so tako pri trkanju delcev – svinčevih ionov, ki v detektorju trčijo s skoraj svetlobno hitrostjo – pregledali štiri milijarde trkov in posledic trkov (pri trkih namreč nastanejo različni novi delci, tudi fotoni). A so med njimi našli le trinajst takšnih, pri katerih bi lahko šlo za interakcijo svetlobnih delcev med seboj. Vendar, poudarja Mikuž, odkritje ni bilo naključje, ampak rezultat skrbno načrtovanega iskanja. »Naključij v naši panogi ni,« je odločen. »Ravno zato, ker gre za neobičajne dogodke pri trkih svinčevih ionov, je bilo treba posebej nastaviti prožilni sistem, da takih dogodkov ni vnaprej zavrnil.« V raziskavah je sodelovalo kar dva tisoč osemsto znanstvenikov, ki so se vsi podpisali pod omenjeni članek. Med podpisniki je tudi trinajst članov slovenske raziskovalne skupine. Slovenski znanstveniki v Cernu sodelujejo že več kot dvajset let, a šele z julijsko pridružitvijo Slovenije tej »elitni znanstveni povezavi« (kar vključuje tudi plačevanje visoke, milijonske članarine) se Slovenci lahko neovirano ponašajo s tovrstnimi skupnimi dosežki.