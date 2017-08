V občini Kamnik opažajo, da se je število zapuščenih mačk in psov v poletnih mesecih znova povečalo tudi v njihovi občini. Kot pravijo, statistike potrjujejo, da v zavetiščih praviloma povsod sprejmejo največ živali prav v poletnih mesecih. To pripisujejo dejstvu, da se v tem času koti največ mladičev. Za nameček pa je to tudi čas »v katerem ljudje odhajajo na dopust in se s posledicami svojega neodgovornega ravnanja nemalokrat soočijo tako, da živali preprosto odvržejo in preložijo skrb zanje na ramena vseh drugih«.

Prav to naj bi po njihovem mnenju dokazovala tudi dva nedavna primera iz občine Kamnik, ko so našli zelo staro, gluho in slepo muco, ki je nihče ne pogreša. V zavetišču Horjul pa sta nedavno pristala tudi dva zavržena pasja mladiča, ki ju pred dopustom lastniki očitno niso mogli oddati, pravijo na občini. Kot še pravijo, mora občina v skladu z zakonom o zaščiti živali poskrbeti in kriti stroške za zapuščene živali zavetišču, če skrbnik živali ni znan oziroma če lastnika živali ni mogoče ugotoviti.

Ker lastnikov zapuščenih živali največkrat ni mogoče najti, mora občina v posameznih letih poskrbeti tudi za več kot sto potepuških mačk in nekaj deset psov. V letu 2015 so morali tako oskrbeti 52 mačk, lani pa kar 107 in vsako leto zraven še za 20 psov. Za oskrbo zapuščenih živali so predlani porabili 20.758 evrov, lani pa že 38.356 evrov.

Ne razmišljajo o lastnem zavetišču Na občini kljub velikemu številu zapuščenih živali za zdaj o lastnem zavetišču za njihovo oskrbo ne razmišljajo. Koncesijska pogodba, ki so jo sklenili z zavetiščem Horjul, se bo iztekla julija prihodnje leto. »Pred njenim potekom bomo ponovno razpisali koncesijo za petletno obdobje,« pravijo. Še prej pa bodo morali v sodelovanju z zavetiščem Horjul urediti del Parmove ulice, ki je postal svojevrstno zbirališče potepuških mačk. Pravzaprav se s to problematiko že ukvarjajo, saj, kot pravijo, ta del ulice trenutno ni ravno zgledno urejen. Za to naj bi bili deloma odgovorni tudi bližnji stanovalci, ki občasno skrbijo za te mačke in jih občasno tudi hranijo.