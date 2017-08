Sobna rastlina v okrasnem loncu je najlepša in najcenejša dekoracija, ki popestri vsak bivalni prostor. A če spoznamo njihov blagodejni vpliv na naše razpoloženje, jim moramo priznati, da so veliko več kot samo okras. Sobne lončnice, ki krasijo okenske police, tudi kuhinjsko mizo ali nizke regale, delujejo sproščujoče in blagodejno vplivajo na naše razpoloženje. Če imajo podnevi zadovoljivo količino naravne svetlobe, bodo z izločanjem kisika in vodnih hlapov izboljšale zrak v zaprtem prostoru.

Bršljan in aloja čistita zrak

Bršljan je že v antični Grčiji in Rimu veljal za simbol nesmrtnosti, veselja, zdravja in moči. Včasih so z njim in drugim zelenjem krasili bogkov kot, odganjal pa naj bi tudi zle duhove. Bolj zanimivo pa je, da je zimzelena rastlina z bleščečimi listi, ki v naravi cveti jeseni, zmagovalka v boju proti formaldehidu, plinu, ki lahko spodbudi dihalne in nevrološke težave. Formaldehid najdemo v dezinfekcijskih sredstvih, dezodorantih, preprogah in lepilih ter je eden najbolj strupenih onesnaževalcev. Rastlina iz zraka čisti plin, ki draži sluznico in je lahko vzrok za dermatitis in pogoste glavobole.

Bršljan je zelo preprosto vzgajati, saj zahteva svetlo mesto brez neposrednega sonca in redno zalivanje, pa bo dom očistil tudi drugih alergenov. Brez težav lahko doma vzgojimo tudi alojo, rastlino, ki iz ozračja uspešno odstranjuje formaldehid in benzen. Poleg tega, da je rastlina dober čistilec zraka, je blagodejen tudi gel, ki je v njenih listih. Če samo prelomite list, boste v njem našli sestavino, ki pomaga pri zdravljenju ureznin in opeklin. Pege na listih so znamenje, da je zrak onesnažen. Aloja se bo zelo hitro privadila na sobno temperaturo, čeprav to ni ravno njeno najboljše okolje. Uspešen hišni zračni filter je tudi fikus. Ta iz zraka očisti prah, alergene, glivice in bakterije ter nevtralizira cigaretni dim. Za svoj razvoj bo lončnica zahtevala malo več naše pozornosti in znanja. Predvsem pri zalivanju, kjer moramo biti dosledni in lončnice ne smemo zalivati, vse dokler je zemlja na površini vlažna. Ravno tako mu izpostavljanje neposrednemu soncu ne bo ustrezalo.