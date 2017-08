Junčji ragu z grahom in jurčki

Potrebujemo 500 g junčjih prsi, 200g čebule, 400 g zamrznjenega graha, 200 g korenčka, 250 g jurčkov, lisičk ali drugih gob oziroma njihovo mešanico, 6 žlic oljčnega olja, 1 dl suhega rdečega vina, 0,5dl suhega belega vina, 1 žlico paradižnikove mezge, morsko sol, sveže zmlet črni poper, 4 stroke česna, 2 lovorova lista, malo svežega rožmarina, 5 brinovih jagod.

Čebulo olupimo in drobno sesekljamo. V posodo vlijemo 4 žlice olja in dodamo sesekljano čebulo, pristavimo in počasi dušimo do mehkega. Po potrebi po žlicah prilivamo vodo. Meso narežemo na kocke. Korenček očistimo in narežemo na kolesca. Česen olupimo in z ostrim nožem sesekljamo. Zmehčani čebuli dodamo česen in premešamo. Takoj ko zadiši, dodamo nakockano meso, ki ga med mešanjem pražimo, da se po vseh straneh obarva. Rožmarinove iglice čim bolj drobno sesekljamo. Jedi primešamo korenček, grah, paradižnikovo mezgo, lovorova lista, brinove jagode in rožmarin. Zalijemo z vinom, zavremo in počasi kuhamo, da vino izhlapi. Prilijemo toliko hladne vode, da prekrije meso, zavremo in pokrito počasi kuhamo dve uri. Malo pred koncem kuhanja gobe očistimo in zrežemo na lističe. V ponvi segrejemo preostalo olje, na katerem jih popražimo, da tekočina izhlapi. Pražene gobe primešamo v ragu, prevremo in odstavimo. Ponudimo s kruhom, testeninami, kruhovim cmokom oziroma prilogo po želji.

l Zelo okusni so tudi drugi raguji. Po zelo podobnem receptu ga lahko pripravimo tako, da namesto vina uporabimo pivo. Ali pa denimo iz zajčjega mesa brez kosti, le da v tem primeru opustimo brinove jagode in namesto njih dodamo kak klinček, namesto rožmarina timijan ali žajbelj, namesto gob pa dodamo zelenjavo, denimo paradižnik in morda papriko. Zelo podoben ragu napravimo iz piščančjega fileja, dodamo pa mu na primer koruzna zrna. Obstaja tudi kopica zelenjavnih ragujev, eden med njimi je ratatuj, ki smo ga na tem mestu obravnavali pred kratkim, gobovih ragujev in tudi tistih, pri katerih oboje kombiniramo.