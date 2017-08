Da bi povlekel vse zemeljske demone iz

mimoidočih in jih izgnal iz sveta.

Da bi bil divjak.

S to mislijo iz filma Casiel je avtor prispevka Mirko Cigler odprl temo o terorizmu in varnosti v Objektivu, 26. avgusta 2017. Za terorizem, ki polni svetovne in domače medije predvsem v ZDA, Franciji, Španiji, Finski in Rusiji, se sprašuje, kaj pomeni, kako se mu upreti, kako ga preprečiti, kako se zaščititi. V poplavi teh informacij se mu je zdelo, da je že vse povedano, kar vemo in kar lahko povemo. Za Slovenijo je ocenil, da nismo varni zato, ker smo dolina miru, temveč zato, ker nas ni nihče izbral za tarčo svojega napada.

Ne moremo se strinjati z njegovo tezo, da je že vse povedano, kar vemo in kar lahko povemo.

Imamo še nekaj, kar bi morali povedati. Zakaj najvišji politiki v državah, kjer so se zgodili napadi, vključno s slovenskimi, ne upajo povedati svojim državljanom tega, kar je očitno: očitna je korelacija med izbranimi državami in napadi teh držav z najsodobnejšo oborožitvijo na tuje države. Militantni politiki Zahoda, predvsem ZDA, nimajo nobene moralne pravice kazati s prstom na upor »teroristov«, upoštevajoč koliko ljudi so v vojnah po svetu ZDA pobile. Naj navedem samo izstopajoče.

ZDA so leta 1966 poslale v Severni Vietnam bojne enote, kamor so odvrgle več kot milijon ton raket in bomb. Američani so v težnji svoje politike po zmagi razvili koncept »zračne konjenice«. V ta namen so uporabljali različne bojne strupe in zažigalna sredstva za uničevanje džungle. Z napalmom so pobijali upornike in civilno prebivalstvo po vaseh. Ocene takšne vojne o pobitih civilistih pa se gibljejo od 2 do 5,1 milijona. Ameriška vojska pa je s koalicijo voljnih, v kateri je tudi Slovenija, pogosto posredovala na Bližnjem vzhodu. V tej regiji so se ZDA vojskovale in se še vojskujejo v treh velikih vojnah: zalivski leta 1991, afganistanski, ki se je začela 2001, in iraški, ki se je začela leta 2003. Žrtev med civilisti v Iraku je bilo več kot 100.000, hkrati pa je vojna sprožila migracijo okoli 1,6 milijona ljudi.

Kje so zdaj ti ljudje, so tudi v Evropi?

V invaziji na Afganistan, ki se je začela oktobra 2001, je sodelovalo 84.000 ameriških vojakov, pa tudi zanemarljivo število vojakov iz Slovenije. Američani pa še kar ostajajo v Afganistanu in nemoteno ter brez nadzora izvajajo obsežna bombardiranja, v katerih so »kolateralna« škoda tudi civilisti. Sedanji predsednik bo poslal v to razbito državo še dodatnih 4000 vojakov, pri čemer pričakuje še dodatne vojake iz sestava Nata in seveda tudi iz Slovenije.

Ameriška vojska je pogosto posredovala na Bližnjem vzhodu. V tej regiji so se ZDA vojskovale in se še vojskujejo v Libanonu, Libiji, Sudanu in Jemnu, v zadnjem času pa se kaže ameriški pritisk na območju Somalije.

Film o podemonjenju človeka bi moral vprašati vest politikov najrazvitejših in najbogatejših držav Zahoda. Realna ocena je, da se povedna moč takšnega filma teh politikov ne bi prijela. Zato se bodo ti povračilni napadi še nadaljevali.

Drago Štruc Slovenske Konjice