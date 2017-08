Sedemindvajsetletnik je v svoji karieri igral v Srbiji za Partizan, v Italiji za Fiorentino in Inter, v Angliji za Manchester City in v Španiji za Sevillo. Monaco in Inter nista razkrila, koliko je vreden prestop napadalca, francoski mediji pa poročajo o znesku okrog 10 milijonih evrov.

»Zelo sem vesel, da sem tu. AS Monaco je velik klub, ki je v prejšnji sezoni igral v polfinalu lige prvakov in je osvojil francoski pokal. V ekipi so odlični igralci, zato sem izbral Monaco,« je ob prestopu dejal Jovetić.

PSG in Monaco naj bi bila dogovorjena za prestop Mbappeja, ki bo Parižane stal 180 milijonov evrov plus bonuse. S tem bi Mbappe postal drugi najdražji prestop v nogometni zgodovini za Brazilcem Neymarjem, za katerega so prav tako pri PSG katalonski Barceloni v začetku meseca odšteli rekordnih 222 milijonov evrov.