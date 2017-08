Oblasti so evakuirale več kot 20.000 ljudi v radiu enega kilometra okrog bombe. Med evakuiranimi stavbami sta tudi zapor in bolnišnica, je povedal predstavnik mesta.

500-kilogramsko letalsko bombo so našli med gradbenimi deli za vrtec, območje pa bodo sedaj temeljito preiskali.

Koblenz je bil med bombnimi napadi med drugo svetovno vojno močno prizadet, strokovnjaki pa ocenjujejo, da skoraj četrt milijona bomb, ki so jih zavezniki odvrgli na nemško odzemlje, ni eksplodiralo zaradi tehničnih napak.

Industrijsko Porurje in Spodnji Ren okrog Koblenza so bili zelo na udaru, močno bombardirani pa so bili tudi Dresden, Hamburg in Hannover.