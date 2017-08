Nova vozila bodo nadomestila dotrajana vozila po posameznih zavodih za prestajanje kazni zapora. Z njimi pravosodni policisti opravljajo prevoz zaprtih oseb v različne zunanje institucije, na primer na sodišča, v zdravstvene ustanove, na centre za socialno delo, upravne enote in še kam. Vozila so varnostno preurejena tako, da omogočajo varen in human način prevoza obsojencev in pripornikov, so pojasnili na upravi. Vgrajeno imajo tudi vso potrebno opremo za nemoteno delo pravosodnih policistov.

Nova vozila bo prejela večina zavodov in njihovih oddelkov, in sicer zavod za prestajanje kazni zapora na Dobu tri, Koper, Ljubljana in Maribor po dva ter Ig, Celje, oddelek Nova Gorica ter Novo mesto po enega.

Poleg tega ministrstvo za javno upravo vodi še postopek za nakup enajst civilnih vozil, ki bodo dobavljena do konca oktobra letos, so še pojasnili na upravi.