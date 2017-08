Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je namreč v odgovoru na interpelacijo zapisala, da so v zvezi z razmerami v službi za kardiologijo pediatrične klinike UKC Ljubljana 28. 11. 2016 na podlagi obvestila policije pozvali zdravniško zbornico k izvedbi izrednega strokovnega nadzora v primeru zdravljenja šestih otrok na pediatrični kliniki v obdobju od 2009 do 2015.

Na policijski upravi Ljubljana pa so na vprašanja glede tega pojasnili, da je predkazenski postopek v tem primeru še vedno v teku. Kriminalisti so namreč po prvih nujnih zbranih obvestilih že januarja lani podali pobudo Zdravniški zbornici Slovenije za izvedbo strokovnega nadzora in izdelavo strokovnega mnenja, novembra pa so o tem obvestili tudi ministrstvo za zdravje.

»Ugotovitev nadzora do danes še nismo prejeli,« trdijo in izpostavljajo, da je »preiskovanje tovrstnih kaznivih dejanj izjemno zahtevno, saj od preiskovalcev zahteva specifična znanja«. Zato se policija v teh primerih obrača na strokovnjake medicinske stroke ravno z namenom pridobitve strokovnega mnenja, so navedli.

Na Zdravniški zbornici Slovenije pa so pojasnili, da odbor za strokovno-medicinska vprašanja pri zbornici v prejšnjem mandatu, ko so prijeli pobudo od policije, ni začel nadzora, o čemer je bil sprejet sklep, vročen policiji in poslan na ministrstvo za zdravje.