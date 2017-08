Nevihte s strelami in grmenjem so poleti tista vremenska nevšečnost, ki se je najbolj bojijo na podeželju. Na kmetijah imajo namreč večinoma še deloma lesena gospodarska poslopja, ki so pogosto tarča udara strele. To se je zgodilo tudi v ponedeljek popoldan na kmetiji Vinka Bezovnika v Raduhi v občini Luče. »Zaradi udara strele je zagorelo precej veliko gospodarsko poslopje, veliko približno 30 krat 12 metrov. Prisebni domači so zaradi odmaknjenosti lokacije pred prihodom gasilcev iz poslopja rešili telička, traktor s priključki, osebno vozilo in nekaj kmetijskih pripomočkov,« smo lahko prebrali na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.

Na pomoč so nemudoma pohiteli domači gasilci prostovoljnega gasilskega društva Luče, ki so se jim pridružili še gasilci iz PGD Okonina, Ljubno ob Savinji ter Radmirje. A še preden so gasilci iz več društev Zgornje Savinjske doline prišli do domačije Bezovnikovih v Raduhi, ki je oddaljena streljaj od kampa Šmica, je bil požar že zelo razvit. Poleg krme je zgorelo kar nekaj kmetijske mehanizacije, med drugim nakladalka, pa žaga za razrez lesa. Siloreznico, obračalnik in še nekaj traktorskih priključkov pa je gasilcem še uspelo rešiti. »Na žalost smo videli, da se hleva, ki je bil precej velik, ne bo dalo rešiti, zato smo vse sile usmerili v obvarovanje sosednjih objektov, predvsem stanovanjske hiše, pomožnega hleva oziroma svinjaka ter kašče, na kateri se je kritina zaradi visoke vročine tudi že delno poškodovala,« je povedal poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Luče Tomaž Funtek, ki je bil tudi vodja intervencije. Kot je še dejal, so udari strel na njihovem območju zelo pogosti. »Vsi se verjetno najbolj spomnimo udarov strel pred štirimi leti, ki so zanetile požar na območju težko dostopnega terena na Velikem Rogatcu. Tam smo se gasilci s pomočjo helikopterjev z ognjem borili več dni, da smo ga ukrotili. Letos pa, razen ob poplavi spomladi, nismo imeli večjih intervencij,« še pove Funtek.