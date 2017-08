Tokratna akcija slovenske nogometne reprezentance, ki se je zbrala na Brdu pri Kranju pred kvalifikacijskima tekmama za svetovno prvenstvo s Slovaško v petek v Trnavi in Litvo v ponedeljek v Ljubljani (obakrat začetek ob 20.45), se ni začela po načrtih in željah strokovnega štaba na čelu s selektorjem Srečkom Katancem. Zamudnika sta vezist Kevin Kampl, čeprav je imel tekmo, ki jo je presedel na klopi Bayerja, že v soboto (povezujejo ga s prestopom v Leipzig), in Antonio Delamea Mlinar zaradi dolge poti iz ZDA, zato bo manjkal tudi na današnjem dopoldanskem treningu. Včerajšnji prvi trening je odpadel zaradi nevihte, ki se je razbesnela nad Gorenjsko. Ker so nebo parale tudi strele, so ocenili, da bi bila vadba preveč nevarna. Tako ali tako bi bila namenjena predvsem regeneraciji, zato so nekateri igralci izpad treninga nadomestili v fitnesu, nekateri so uživali na masažah. Selektor Katanec bo tako imel le dva prava treninga, danes in jutri dopoldne, da uigra ekipo pred poletom v četrtek na Slovaško.

Ko so slovenski reprezentanti včeraj popoldne v svoji bazi med grozečimi nevihtnimi oblaki prihajali v center za trening, je bila opazna tudi hierarhija glede zvezdniškega statusa. Josip Iličić, igralec umetnik z največ znanja, se je zaspan pripeljal s temnim mercedesom cabrio in nato pedantno poskrbel, da je streha prekrila sedeže. Namestnik kapetana Boštjan Jokić na sovozniškem sedežu in umetnik Valter Birsa za volanom, sicer ena najbolj cenjenih desetic v Italiji, sta bila v klasičnem belem mercedesu. Ostali so večinoma prišli peš skozi park, skupine pa so bile oblikovane tudi po klubski ali regionalni pripadnosti. Najglasnejši je bil štajerski lobi. Jan Repas, ki se mu v teh dneh dogaja toliko stvari (tekmi z Marseillem, prestop v Caen, vpoklic v člansko reprezentanco), da komaj vse dojame, je študiral, katero pesem bo zapel na tradicionalnem krstu za novince v ekipi.

Kapetan Boštjan Cesar, ki je v Italiji v dveh tekmah odigral zgolj dobre četrt ure, si je vzel čas za neformalni klepet z novinarji. Mitja Viler in Damjan Bohar sta bila zasuta z iskrenimi čestitkami za uvrstitev Maribora v ligo prvakov. »Uspeh Maribora sploh ni tako velika senzacija, saj je to že stalnica. Slovenske prvake zelo cenijo v Rusiji. Mariborčani so mi z uspehom polepšali večer, naslednji dan in še ves teden. Maribor ima velike možnosti, da na prvi tekmi v ligi prvakov v Ljudskem vrtu premaga Spartak, pa tudi v Moskvi ne bo brez možnosti,« se je na uspeh Maribora ozrl izkušeni Bojan Jokić, ki je specialist za ruski nogomet.

Vsi igralci so že osredotočeni na načrt, ki ga morajo uresničiti, da ostanejo v igri za nastop na svetovnem prvenstvu leta 2018. »Vsaj štiri točke. To pomeni ostati vsaj neporažen na Slovaškem in doma premagati Litvo. Takšen izkupiček je nujen, če želimo ostati v boju za drugo mesto. Skrivnost dosedanjih zmag proti Slovaški je bila v tem, da smo bili močni kot ekipa. Vsi smo na igrišču pokazali vse, kar smo sposobni, obenem smo bili taktično zreli in fanatično borbeni. V Trnavi bomo morali biti pametni, saj ima Slovaška zelo kakovostne igralce in prednost domačega igrišča. A prav takšne tekme so za nas največji izziv,« je želje za septembrski cikel kvalifikacij razkril Bojan Jokić.

Statistka je na strani Slovenije, saj je zmagala na vseh dosedanjih treh kvalifikacijskih tekmah, dve prijateljski pa sta se končali z remijem. »Na statistiko in dejstvo, da Slovaška še ni premagala Slovenije, se ne zanašamo. Tekma prihaja v pravem trenutku,« je razpredal Jokić, ki bo kapetanski trak z veseljem znova predal Boštjanu Cesarju, potem ko je proti Malti manjkal zaradi rumenih kartonov.

V treh ruskih klubih igra kar pet Slovencev: Bojan Jokić v Ufi, Miha Mevlja, Matija Boben in Žan Majer v Rostovu ter Gregor Balažic v Uralu iz Jekaterinburga. Rusijo še ne trese mrzlica svetovnega prvenstva, čeprav so stadioni že vsi zgrajeni. »Ruska liga je po kakovosti šesta v Evropi. Po letih stagnacije ruski nogomet napreduje. Ligaško tekmovanje je kakovostno, saj so klubi finančno močni, da lahko pripeljejo kakovostne tujce. Ponosen sem, da je med njimi vsako leto več Slovencev, kar pomeni, da nas cenijo. V Sloveniji imamo večje nogometne talente kot v Rusiji,« se je razgovoril Jokić.