Veliki slovenski nogometni derbi med Olimpijo in Mariborom je zaradi remija brez golov najbolj razočaral 13.500 navijačev v Stožicah. Več jih ni moglo na stadion, saj je zaradi varnostnih con moralo ostati praznih 2500 sedežev. Mariborčani so prepričani, da so izgubili dve točki, saj je mladi Belokranjec Martin Kramarič v drugem polčasu zastreljal edino veliko priložnost na tekmi. Pred tekmo je bilo obilo napovedi o dobri formi obeh ekip, a tega nista potrdili na igrišču. Videli smo zgolj veliko boja in malo akcij. Po prikazanem je remi najbolj pravičen, saj v taktični tekmi oboji niso želeli izgubiti, zato so čakali predvsem na napako tekmeca. Olimpija in Maribor sta delovala kot delavski ekipi, zato ni bilo potez z dodano vrednostjo. Olimpija je ob enakem številu točk kot Maribor zadržala prvo mesto na lestvici zaradi boljše razlike v zadetkih.

Že tretji derbi zapored med Mariborom in Olimpijo se je končal z remijem, oba v Stožicah celo brez golov 0:0. Ljubljanski igralci so po tekmi zatrdili, da jim trener Igor Bišćan s taktično postavitvijo ni ukazal igre zgolj na točko, ampak so hoteli nadigrati Maribor. »Derbi je bil predvsem trd boj na sredini igrišča, ki se je razpletel s pravičnim rezultatom 0:0. Občutki v garderobi so mešani. Zadovoljni smo, ker nismo prejeli zadetka, saj to pomeni, da smo bili čvrsti in dobro postavljeni. Obenem smo si želeli zmage, s katero bi razveselili navijače, za nameček pa bi nam dala nov zagon za naslednje tekme. Najpomembneje je, da gremo s prvega mesta v nadaljevanje prvenstva,« je tekmo videl vezist Olimpije Nik Kapun, eden od zgolj štirih slovenskih nogometašev, ki so bili v začetni enajsterici.

Maribor je bil veliko bolj slovenski, saj so tekmo začeli le trije tujci. Med najbolj opaznimi pri gostih je bil Ljubljančan v vijoličastem dresu Blaž Vrhovec. »Točka ni neuspeh. Najpomembneje je, da gremo na reprezentančni premor z enakim številom točk kot Olimpija. Po uvrstitvi v ligo prvakov smo bili dva dni evforični. Ko so bile izžrebane skupine, sem se v glavi resetiral. Ritem dveh tekem na teden za nas ne bo težava, saj je bilo tako že zadnja dva meseca, pa smo bili uspešni. Imamo vsaj 25 kakovostnih igralcev, da bomo konkurenčni na treh frontah. Menim, da bomo sezono pripeljali do konca tako, kot si želimo,« je menil defenzivni vezist Blaž Vrhovec.

Vse kaže, da bomo letos imeli slovensko ligo dveh hitrosti. V prvi bosta svojo ligo igrala Olimpija in Maribor ter čakala na spodrsljaj tekmeca do naslednjega derbija, ki bo 18. novembra v Ljudskem vrtu. Olimpija vidi priložnost za pobeg v tem, da bo Maribor naredil kakšno napako, ker ga do zimskega premora čaka šest tekem v ligi prvakov. V drugi ligi bodo preostali klubi na čelu z Gorico, Krškim, če bo zadržalo najbolj vidne igralce Jurina, Škrbića in Mujana, ter Domžalami, če se jim bo uspelo ponovno zagnati na slovenski sceni po nastopih v Evropi.