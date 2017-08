Slovenci so na svoji tretji tekmi v Krakovu prikazali eno najslabših predstav letos. V njihovem tretjem uradnem dvoboju z Bolgarijo jih je ta še tretjič premagala s 3:0 (22, 26, 17) in jim tako zadala 20. poraz na evropskih prvenstvih. Ne glede na to, da so bolgarski odbojkarji tako na evropskem kot svetovnem prvenstvu osvojili po pet kolajn, na zadnjem turnirju najboljših reprezentanc stare celine pa v malem finalu izgubili proti Italiji, Slovenci strahospoštovanja pred njimi niso imeli. »Ne bojimo se jih. Niso nič posebnega in mislim, da se bomo proti njim veselili zmage,« je pred zadnjim dvobojem skupinskega dela hrabro napovedoval slovenski bloker Jan Kozamernik, četudi je bilo jasno, da bodo renomirani tekmeci v boju za drugo mesto in boljše izhodišče pred izločilnimi boji za 21-letnika in soigralce predstavljali precejšen izziv.

Temu primerna je bila tudi začetna postava Slovenije. Selektor Slobodan Kovač je prvič na prvenstvu poleg kapetana Tineta Urnauta, Dejana Vinčića, Jana Kozamernika, Alena Pajenka in Alena Šketa na igrišče Tauron Arene poslal Mitjo Gasparinija, ki je imel v preteklih dneh težave s trebušno mišico. Igralec, ki si kruh služi v Južni Koreji, je dobil prednost pred Tončkom Šternom, sicer v napadu najbolj razpoloženim slovenskim odbojkarjem na tekmah proti Španiji in Rusiji. Odločitev se je sprva zdela posrečena in pravilna, saj je Slovenija uvodni niz začela obetavno in vodila vse do izida 14:12. A tedaj so se v njeni igri prvič začele kazati razpoke. Bolgari so z delnim izidom 6:0 spreobrnili potek in najprej pobegnili na plus 4, le nekaj minut pozneje pa je na semaforju izid že kazal 23:18 za izbrance Plamena Konstantinova. Upanje na zasuk se je pri Slovencih vrnilo po štirih doseženih zaporednih točkah, a se je, tako kot že v soboto proti Rusom, znova zalomilo v končnici, ki so jo po šele četrti zaključni žogi dobili nekdanji olimpijski podprvaki.

Po spodbudnem začetku drugega niza in vodstvu z 8:5 se je že zdelo, da so Slovenci prebrodili krizo, a se je znova ponovil scenarij iz prvega seta. Bolgari so izkoristili njihove težave pri sprejemu, ob trdnem bloku pa ob drugem tehničnem odmoru že vodili s 16:14. Slovenski selektor je v želji po preobratu posegal tako po odmorih kot menjavah, a njegove poteze niso prinesle želenega. Ekipi sta se v novi izenačeni končnici izmenjavali v vodstvu, pri izidu 23:23 pa se je slovenskim odbojkarjem ponudila celo priložnost za prvo zaključno žogo. A te niso izkoristili, njihovo nezbranost in napake pa je z blokom za vodstvo Bolgarije z 2:0 kaznoval Cvetan Sokolov. Kot se je že kmalu izkazalo, je bil to tudi konec slovenskega odpora. Čeprav je v tretjem nizu Kovač veliko menjaval – med drugim je v igro poslal Danijela Konciljo ter Žigo in Tončka Šterna, je prednost Bolgarov le še rasla. Že kmalu so povedli z 10:4, pri izidu 12:21 pa je bilo jasno, da bodo Slovenci predtekmovalno skupino zapustili le z zmago proti Španiji in osvojenim tretjim mestom.

»Nismo igrali trezno, igrali smo z glavo skozi zid. Kljub ne najboljši igri smo imeli svoje priložnosti. Že v prvem nizu tri, štiri, ki jih nismo izkoristili. Namesto da bi se dvignili, smo padli, tekmecem pa s tem ponudili, da se razigrajo. Premalo je bilo agresivnosti, slabi smo bili v protinapadih, delali smo osnovne napake. Bolgarom smo podarjali točke, kot bi bili Božiček. Potrebujemo več zbranosti, več treznosti. Če tega v naslednjih tekmah ne bomo pokazali, nimamo česa iskati,« je po tekmi dejal kapetan Tine Urnaut.

Evropske podprvake zdaj čaka vse prej kot lahka naloga, saj se bodo v sredo za uvrstitev v četrtfinale najverjetneje pomerili z gostitelji prvenstva Poljaki.