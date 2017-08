Hčerinska družba Perutnine Ptuj – PP Agro se je 20. junija letos predčasno, dobrih pet let pred potekom pogodbe, odrekla zakupu 34 hektarjev državnih kmetijskih zemljišč. »Vse za realizacijo projekta Magna – projekta državnega pomena,« piše v »pogojni delni odpovedi zakupne pogodbe št. 31-8411/2015«, pod katero sta podpisana predsednik uprave Perutnine Ptuj Tibor Šimonka in direktor PP Agro Franc Veršič. Štajerski kmetje so takoj skočili pokonci, saj so posumili, da gre pri tej na videz državotvorni potezi največjega perutninarja v državi za mešetarjenje z državnimi zemljišči