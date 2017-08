Novi merilnik bo omogočal merjenje hitrosti sočasno na dveh ali več voznih pasovih, pri tem pa zaznal tudi vozni pas kršitelja. Sposoben bo meriti hitrost prihajajočega in odhajajočega prometa hkrati. Ločil bo med tovornimi in osebnimi vozili ter omogočal nastavitev različnih omejitev hitrosti po teh dveh tipih vozil. Zaznal in fotografiral bo lahko šestdeset kršitev na minuto, in to podnevi, ponoči ter v slabih vremenskih razmerah. V Intermaticu so ljubljanski občini konec leta 2009 dobavili tudi obstoječa mobilna merilnika hitrosti multaradar C, ki so ju redarji imeli najprej nameščena v Škodinih vozilih roomster, nato pa so ju prestavili v Volkswagnova upa. pp