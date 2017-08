V občini Žirovnica se te dni pripravljajo na dan Antona Janše, ki ga istoimensko čebelarsko društvo slavi to soboto. V rojstni vasi velikega čebelarja na Breznici bodo čebelarji pozornost namenili tudi pripravam na razglasitev svetovnega dneva čebel, za katero si prizadevata tudi Čebelarska zveza Slovenije in ministrstvo za kmetijstvo. Praznovali naj bi ga vsako leto 20. maja na rojstni dan Antona Janše.

Čebelnjak sodobnim potrebam po spoznavanju življenja čebel in dela čebelarjev ne zadostuje, zato bodo na Breznici zgradili še čebelji park, pravi župan občine Žirovnica Leopold Pogačar . »V objektu, ki bo del parka, bomo na interaktiven in sodoben način prikazali življenje čebel. V parku pa se bodo lahko obiskovalci sprehodili med medovitimi rastlinami in spoznali življenje in delo čebelarja Antona Janše.«

Na Breznici trenutno poteka prenova njegovega čebelnjaka, ki naj bi jo zaključili jeseni. »Obnovili bomo dotrajane panjske končnice, staro čebelarsko orodje bo dobilo dom v zadnjem delu čebelnjaka, streha pa bo namesto s skodlami pokrita s slamo – kot nekoč, ko je na tem mestu čebelaril Anton Janša,« so zapisali v Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica.

Kako se bo park razlikoval od čebelarskega muzeja, ki deluje v Radovljici, in čebelarskega centra v Lescah? »Vsak od objektov služi svojemu namenu. Muzej prikazuje zgodovino čebelarstva, leški čebelarski center je izobraževalne narave. Park, ki ga načrtujemo na Breznici, pa bo dopolnjeval ponudbo v rojstnem kraju čebelarja Antona Janše. Predvsem bi radi na nov način prikazali življenje in delo čebel. To bo tudi dopolnitev zbirke v Radovljici in dejavnosti Čebelarskega centra Lesce,« odgovarja žirovniški župan.

Poskrbeli bodo tudi za gibalno ovirane in slepe

Objekt v čebeljem parku naj bi obratoval vse leto, da bo obiskan, pa bodo poskrbeli v žirovniškem zavodu za turizem in kulturo. »Park in vsi njegovi deli bodo prilagojeni tudi gibalno oviranim. Prikrajšani ne bodo niti slepi in slabovidni obiskovalci, za katere bomo poskrbeli, da bodo življenje čebel spoznali in doživeli na zanimiv način.« Ponudbo v parku pa bodo, napoveduje Pogačar, zaokrožili še s preizkušanjem medovitih pijač in trgovinico, v kateri bo možno kupiti medene izdelke.

Vasi pod Stolom sicer veljajo za zibelko čebelarstva, opozarjajo v Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica. »Že leta 1781 je bila v vasi Rodine ustanovljena prva čebelarska bratovščina, predhodnica čebelarskim društvom in sploh prvo ustanovljeno društvo na Slovenskem. Pri nas včasih kmetija ni veljala za pravo domačijo, če pri hiši niso imeli čebel,« izpostavljajo. Tudi na Breznici je čebelnjak stal že pred približno 300 leti, danes pa vas krasi njegova rekonstrukcija. »Anton Janša je že v mladih letih odpiral njegove panje, opazoval življenje čebel in očetu pomagal pri čebelarjenju. Življenje ga je kasneje poneslo na Dunaj, kjer je s svojim izjemnim znanjem in razumevanjem čebel navdušil cesarico in bil imenovan za prvega učitelja čebelarstva na tamkajšnji čebelarski šoli,« poudarjajo njegovo pomembno vlogo doma in po svetu.