Uničena, raztrgana, poteptana so v angleškem tisku slikovito opisali ekipo Arsenala po derbiju proti Liverpoolu. Topničarji so na stadionu Anfield lahko le nemočno opazovali, kako so Roberto Firmino, Sadio Mane, Mohamed Salah in Daniel Sturridge v njihovo mrežo štirikrat poslali žogo in jim zadali najvišji prvenstveni poraz po 26. decembru 2015 proti Southamptonu. V taboru Londončanov bi se po katastrofalni predstavi že morali oglasiti prvi alarmi, pa čeprav so bili doslej v premier ligi odigrani le trije krogi. Ekipa je namreč trenutno na lestvici višje uvrščena le od štirih klubov, več golov pa je prejel zgolj še zadnjeuvrščeni West Ham.

»Arsenal je v krizi,« je brez dlake na jeziku dejal strokovni komentator pri BBC in nekdanji nogometaš Martin Keown in krivdo za poraz prevalil na trenerja Arsena Wengerja. Francoz se je v nedeljo taktično močno uštel, za nameček pa je na klopi pustil edini Arsenalovi poletni okrepitvi Seada Kolašinaca in Alexandra Lacazetta. Posledica vseh zgrešenih Wengerjevih potez je bila še posebej očitna v napadu, saj njegovi igralci prvič po letu 2014 in tekmi s Chelsejaem v okvir vrat niso sprožili niti enega strela. »Nepredstavljivo je, da niso ustrelili v okvir gola. Zaradi nekaterih trenerjevih odločitev se praskam po glavi,« je še pristavil Keown.

Še večji spodrsljaj kot Arsenal si je v francoskem prvenstvu privoščil Marseille. Tekmeca Domžal v četrtem krogu kvalifikacij za evropsko ligo je konec tedna s kar 6:1 ponižal francoski prvak Monaco, pa čeprav je nastopil brez Kyliana Mbappeja, ki je pred vrati Paris Saint-Germaina. Na tekmi se je med strelce dvakrat vpisal Radamel Falcao, ki je v prvenstvu že pri sedmih zadetkih. Da je Kolumbijec v fenomenalni strelski formi, priča tudi podatek, da je v zadnjih 40 sezonah francoskega prvenstva v prvih štirih krogih mrežo sedemkrat zatresel le še Djibril Cisse v sezoni 2001/2002.

Od dvobojev, odigranih v najmočnejših petih ligah, velja omeniti še obračun Reala Madrid in Valencie v drugem krogu španske lige. Že res, da so evropski prvaki še na 70. tekmi zapored dosegli zadetek, a so obenem tudi že izgubili prve točke. Dve jim je na Santiagu Bernabeuu odvzela Valencia, ki je bila še do 83. minute na pragu senzacionalne zmage, a se je po še drugem golu Marca Asensia na tekmi morala zadovoljiti z remijem. Največja tekmica kraljevega kluba Barcelona je medtem že v soboto v gosteh z 2:0 ugnala Alaves in postala prva ekipa v zgodovini la lige, ki je še šesto sezono zapovrstjo dobila uvodna dvoboja sezone.

Angleško prvenstvo, 3. krog 1. Man. United 3 3 0 0 10:0 9 2. Liverpool 3 2 1 0 8:3 7 3. Huddersfield 3 2 1 0 8:3 7 4. Man. City 3 2 1 0 5:2 7 5. West Brom. 3 2 1 0 3:1 7 6. Chelsea 3 2 0 1 6:4 6 7. Watford 3 1 2 0 5:3 5 8. Southamp. 3 1 2 0 3:2 5 9. Tottenham 3 1 1 1 4:3 4 10. Burnley 3 1 1 1 4:4 4 11. Stoke 3 1 1 1 2:2 4 12. Everton 3 1 1 1 2:3 4 13. Swansea 3 1 1 1 2:4 4 14. Newcastle 3 1 0 2 3:3 3 15. Leicester 3 1 0 2 5:6 3 16. Arsenal 3 1 0 2 4:8 3 17. Brighton 3 0 1 2 0:4 1 18. Bournem. 3 0 0 3 1:5 0 19. Crystal Pal. 3 0 0 3 0:6 0 20. West Ham 3 0 0 3 2:10 0

Francosko prvenstvo, 4. krog 1. PSG 4 4 0 0 14:2 12 2. Monaco 4 4 0 0 14:4 12 3. Saint-Etienne 4 3 0 1 5:3 9 4. Lyon 4 2 2 0 9:4 8 5. Bordeaux 4 2 2 0 9:6 8 6. Marseille 4 2 1 1 6:7 7 7. Angers 4 1 3 0 6:4 6 8. Caen 4 2 0 2 3:2 6 9. Guingamp 4 4 0 4 5:6 6 10. Toulouse 4 2 0 2 8:11 6 11. Troyes 4 1 1 2 4:5 4 12. Montpellier 4 1 1 2 3:4 4 13. Lille 4 1 1 2 4:6 4 14. Strasbourg 4 1 1 2 4:7 4 15. Nantes 4 1 1 2 1:4 4 16. Dijon 4 1 1 2 5:10 4 17. Nice 4 1 0 3 3:6 3 18. Amiens 4 1 0 3 3:7 3 19. Rennes 4 0 2 2 6:8 2 20. Metz 4 0 0 4 1:7 0