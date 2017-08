Ko so branilci nogometnega moštva med najbolje ocenjenimi igralci, to običajno pomeni, da tekma ni ponudila spektakla. Tako je bilo tudi v nedeljo v Stožicah, ko sta se Olimpija in Maribor razšla brez zadetkov in skorajda brez priložnosti. V Dnevnikovem izboru za najboljšega nogometaša sedmega kroga ni bilo enotnega mnenja pri ocenjevanju, a je mariborski branilec Marko Šuler zbral največ glasov in se uvrstil pred Tončija Mujana, Miljana Škrbića (oba Krško), Žigo Škofleka in Matijo Kovačića (oba Aluminij).

Marko Šuler je v zadnjih letih steber mariborske obrambe in eden najbolj zanesljivih nogometašev državnih prvakov, s katerimi bo že drugič zaigral v ligi prvakov. Tudi leta 2014 je prispeval levji delež k uvrstitvi Maribora med najboljše evropske klube. Pri 34 letih je dovolj izkušen, da se mu le redko pripetijo napake. Na nedeljskem derbiju je kot za stavo dobival zračne dvoboje in bil spreten pri ustavljanju ljubljanskih napadalcev, ki so v tej sezoni dosegli največ golov v prvenstvu. Med branilci v slovenski ligi bi se prav gotovo znašel povsem pri vrhu, v Mariboru pa ga cenijo tudi zato, ker je eden prepoznavnejših vodij moštva na igrišču. Odlikujeta ga mirnost in hladnokrvnost, čeprav se je že zgodilo, da je z nerodnimi posredovanji zatresel lastno mrežo. Soigralci zanj pravijo, da deluje zelo premišljeno, ko teče moštvu voda v grlo.

V mladosti se je Korošec preizkusil tudi v alpskem smučanju. V gimnaziji je bil sošolec svetovno znane Črnjanke Tine Maze, s katero sta ohranila prijateljske vezi. Ker so mu ljubši moštveni športi, je izbral nogomet. Občudoval je Fernanda Hierra, ko je igral za Real Madrid. V tujini se je preizkušal v majicah Genta, Hapoela iz Tel Aviva in Legie iz Varšave. V tem obdobju je doživel tudi vrhunec reprezentančne kariere in postal standardni član udarne enajsterice pod vodstvom selektorja Matjaža Keka. Z izbrano vrsto je nastopil na zadnjem velikem tekmovanju – svetovnem prvenstvu 2010 v Južni Afriki, kjer je Sloveniji uspela zmaga nad Alžirijo. Čeprav v zadnjih letih igra najboljši nogomet v karieri, se je od reprezentance poslovil že pri 31 letih. Sedanji selektor Srečko Katanec nanj ni preveč računal, imel pa je tudi nekaj težav s poškodbami. Morda bi bila njegova odločitev drugačna, če bi začutil več spoštovanja.

Med najzaslužnejšimi za Šulerjev razcvet je športni direktor Maribora Zlatko Zahović, ki ga je zvabil pod Pohorje kljub poškodbam, ki so mu za daljše obdobje prestavile debi v vijoličnem dresu. Z Mariborom ima vedno zgolj najvišje cilje. Pravi, da ima moštvo zmagovalno miselnost v krvi, zato že nestrpno pričakuje novo izvedbo lige prvakov, kjer se bo Maribor pomeril z Liverpoolom, Spartakom iz Moskve in Sevillo. »Morda skupina ni najatraktivnejša, vendar nam pušča precej upanja, da bomo točkovno uspešni. Že prejšnja liga prvakov je prinesla točke, ne vem, zakaj jih ta ne bi,« je dodal samozavestno.