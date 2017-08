Izraelski premier Benjamin Netanjahu med včerajšnjim obiskom generalnega sekretarja ZN ni ovinkaril. Takoj na začetku pogovorov je Antoniu Guterresu dejal, da Teheran spreminja Sirijo v »vojaško utrdbo kot del deklariranega cilja uničiti Izrael«. Podobno naj bi Iran po Netanjahujevem zatrjevanju širil svoj vpliv tudi v Libanonu, zato je od šefa svetovne organizacije zahteval okrepljen nadzor njene mirovne misije UNIFIL na izraelsko-libanonski meji. Tej je tudi očital, da ji ne uspe preprečiti dostave orožja militantni libanonski šiitski skupini Hezbolah, ki jo imajo v arabskem in islamskem svetu ter tudi v nekaterih članicah Evropske unije za legitimno politično stranko, medtem ko jo v Izraelu in večini zahodnih držav z ZDA na čelu obravnavajo kot islamistično teroristično organizacijo.

Guterres je obljubil, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bo UNIFIL izpolnjeval svoje obveznosti. Prvotno je bila leta 1978 ustanovljena mirovna misija ZN zadolžena za nadzor nad izraelskim umikom iz južnega Libanona ter vzpostavitev dejanske oblasti libanonske vlade na tem območju. Po spopadih med Hezbolahom in Izraelom leta 2006 je varnostni svet ZN misijo okrepil in jo med drugim zadolžil, da spremlja in podpira libanonske oborožene sile pri razporejanju na območju, ki je dejansko še vedno v rokah šiitske skupine, skrbi pa tudi za dostavo humanitarne pomoči in vračanje beguncev. Od tedaj v UNIFIL sodeluje tudi Slovenija, trenutno s 14 pripadniki svoje vojske.

Netanjahu, ki je pred časom ZN obtožil »absurdne obsedenosti« z njegovo državo, je včeraj dejal, da želi Guterres obrniti nov list v odnosih med ZN in Izraelom. Glede na aktualne razmere z reševanjem palestinskega vprašanja, pospravljenega v predal, in nadaljevanje sporne gradnje izraelskih naselij na okupiranih ozemljih bo Guterres težko sledil Netanjahujevim željam ob prvem obisku Izraela, ki ga danes in jutri nadaljuje na palestinskih ozemljih in s srečanjem s palestinskim premierjem Ramijem Hamdalo. de