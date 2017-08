Izvleči Evropo iz migrantske krize je bil cilj današnjega sestanka na vrhu, ki ga je v Elizejski palači gostil Emmanuel Macron. »Velika četverica«, ob francoskem predsedniku še nemška kanclerka Angela Merkel in italijanski ter španski premier, Paolo Gentiloni in Mariano Rajoy, je o konkretnih rešitvah govorila še s povabljenimi afriškimi voditelji iz Čada in Nigra, predsednikoma Idrissom Debyjem Itno in Mahamadoujem Issoufoujem ter vodjo libijske vlade narodne enotnosti Fajezom Saradžem.

Pozabljene žariščne točke Poleti je Macron prevzel pobudo pri zaustavljanju afriškega priseljenskega vala čez Sredozemsko morje do Italije. Predlagal je tako imenovane žariščne točke v Afriki, v katerih bi obravnavali prošnje za azil, a naletel na negodovanje tako nekaterih evropskih kot tudi afriških partnerjev. Neimenovani vir iz francoske predsedniške palače je danes za Reuters zatrdil, da omenjeni predlog ni več v obtoku, v Čadu in Nigru pa so že pred tem navajali, da z njim sploh niso bili (uradno) seznanjeni. Obe državi sta, tako kot tudi na današnje srečanje povabljena Libija, predvsem tranzitni za migrante iz podsaharske Afrike, slednji pa so povod za vse večji razdor med članicami Evropske unije. Italija upravičeno ostalim očita, da se izmikajo solidarni porazdelitvi imigracijskega bremena, pri čemer sta si prav Rim in Pariz izmenjala nekaj pikrih besed, saj je Macron pozabil na svoje obljube, da bo odškrnil skoraj hermetično zaporo meje z Italijo za migrante, ki si jo je zamislil njegov predhodnik François Hollande, prav tako pa je Francija daleč od izpolnitve kvot, dogovorjenih pred dvema letoma v okviru EU.

Nemški dogovor z Egiptom V letošnjem letu je čez Sredozemlje prišlo okoli 120.000 ilegalnih migrantov, za več kot 2400 pa se je pot čez morje končala smrtonosno. Italijanska stran upa, da bo tokratni pariški sestanek prinesel konkretne rezultate. Eden med njimi naj bi bil tudi razširitev evropskih sredstev, že obljubljenih Libiji za zaustavljanje imigrantskega vala, na druge tranzicijske afriške države. Italija in Nemčija sta si glede tega enotni, pomisleke pa sta do zdaj izražali Francija in Španija. Nemčija je danes tudi objavila, da je dosegla poseben dogovor z Egiptom o ustavitvi imigrantskega toka iz arabskih držav proti Evropi. »Kar je pomembno, je skupno prizadevanje Nemčije in Egipta za obvarovanje človeških življenj ter preprečevanje ilegalne migracije in tihotapljenja ljudi,« je sporazum razlagal Steffen Seibert, tiskovni predstavnik nemške vlade.