»Videl sem, da se približuje moški z maskirno kapo čez glavo. Iskal sem gumb, da bi zaklenil vrata avta, a ga enostavno nisem našel…« se je na sodišču majskega srečanja z roparjem spominjal pismonoša Matej K. Ko je s službenim avtom pripeljal za pošto na Ljubljanski cesti v Kamniku, je prihitel maskiran moški, odprl vrata vozila in zahteval denar. Matej K. je najprej začel kričati, ko pa mu je nasilnež naslonil pištolo na trebuh, je utihnil. Ropar se je nato sklonil v avto in iz zabojnika s kupom pošte vzel vrečko z denarjem. Zbežal je z 19.500 evri.

»Imam en biznis, stari«

Tožilstvo je prepričano, da se je za maskirno kapo skrival 29-letni Damir Muzaferović, ki je še vedno na begu. Skrival naj bi se v Bosni – po podatkih, dostopnih policiji, je tja odpotoval s partnerico in hčerko, ki sta se nato sami vrnili v Slovenijo. V Veliki Kladuši rojeni Muzaferović, ki je živel v Kranju, ima v Bosni brata, ki je prav tako na seznamu iskanih oseb, iščejo ga italijanski pravosodni organi. Na zatožno klop ljubljanskega sodišča je tako sedel zgolj 32-letni Zlatko Šarić, ki je Muzaferovića pripeljal v bližino kraja ropa in ga od tam tudi odpeljal. Šarić to sicer priznava, a vpletenost v rop kljub vsemu zanika. Včeraj je vztrajal pri zagovoru iz preiskave, na vprašanja pa ni hotel odgovarjati.

Pred preiskovalnim sodnikom je razložil, da je znanec Muzaferović prišel do njega v Medvode in vprašal, ali bi ga naslednji dan zapeljal v Kamnik. »Tam imam en biznis, stari, nič takega. Počakal boš 20 minut in dobil 500 evrov,« mu je pojasnil. S svojim Volkswagnovim polom ga je 17. maja res odpeljal tja, okoli 18.30 sta parkirala pri Osnovni šoli Marije Vere. »Po kake pol ure je pritekel in zavpil 'pelji, pelji'. Nič mi ni bilo jasno. Na rokah je imel rokavice in tresel se je. Nobene vrečke z denarjem nisem videl, morda jo je imel za oblačili,« je razložil sodniku. Malo pozneje je izstopil iz avta, pod sedežem pa pustil vrečko za smeti in mu naročil, naj jo vrže stran. V Mengšu jo je vrgel v potok Pšata, videl je, da sta v njej pištola in zgornji del oblačil. Nedolgo za tem so ga ustavili policisti. Na vprašanje, zakaj ni klical policije, ko je videl pištolo, zaradi zatajitve in velike tatvine že obsojeni Šarić ni znal odgovoriti. »Danes mi je žal, da tega nisem storil,« je izjavil. Pojasnil je še, da je prijatelje in znance v zameno za plačilo večkrat kam zapeljal – enega od njih so včeraj tudi zaslišali. Povedal je, da ga je Šarić lani vso noč vozil od lokala do lokala, ko je praznoval rojstni dan. Namesto taksista. Pred tremi leti pa ga je peljal v Berlin po avto – za pot mu je plačal 300 evrov.