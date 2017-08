Pri prečenju ledenika je glede na pričevanje članov naveze, ki so hodili 30 do 50 metrov za to bavarsko skupino, zadnji v navezi obupal in predlagal, da se obrnejo, češ da je plezanje za njih prezahtevno. Ravno ko so se začeli obračati, pa je drugemu ali tretjemu v navezi spodrsnilo, vseh šest je po čistem ledu (na ledeniku ni nič snega) zdrsnilo 200 metrov navzdol in zgrmelo v ledeniško razpoko. Naklon ledenika je na tem območju kar 40-stopinjski.

Pet ljudi je umrlo, preživel je le najstarejši. 75-letnika so s hudimi poškodbami odpeljali v salzburško bolnišnico, njegovo stanje je kritično, a stabilno. Preiskovalci pa si prav veliko informacij od njega ne obetajo, saj predvidevajo, da bo zaradi udarcev in šoka imel precejšnje luknje v spominu. Ga bodo pa, pravi tiskovna predstavnica salzburške policije, seveda zaslišali, takoj ko bo to mogoče.