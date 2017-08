Zoran Martić, košarkarski trener: Če napoveš kolajno, nisi nič bolj hraber

Zoran Martić je edini slovenski košarkarski selektor, ki je z domačo izbrano vrsto prišel do dveh odličij. Najprej je bil na evropskem prvenstvu do 22 let leta 1998 v italijanskem Trapaniju drugi, dve leti kasneje pa z reprezentanco do 20 let v Brnu še prvi. Kot trener je vodil številne klube tako doma kot v tujini, nazadnje pa se preizkusil na Kitajskem, kjer se ni izšlo. Martič tako trenutno nima delodajalca, zato bo v prihodnjih treh tednih z zanimanjem spremljal dogajanje na evropskem prvenstvu, kjer je po njegovem mnenju krog kandidatov za odličja izredno širok.