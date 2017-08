Kdor se je te dni ravno vrnil s kakšnega kampiranja, bodisi ob morju bodisi v gorah, je še kako dobro obudil spomin na sezonske žuželke, ki nam grenijo bivanje na prostem. Sploh na komarje… Večina nas je navajena, da na tak dopust vzamemo s seboj celo vrečo preparatov, ki nas bolj ali manj ščitijo pred njimi. Kaj pa če bi jih lahko popolnoma pospravili in se pred piki enostavno zaščitili s posebnimi oblačili?

Podjetje NoBugs je razvilo modne hlače in puloverje, ki imajo v tekstil všite niti, prepojene z insekticidom permetrinom. Ta je povsem brez vonja, odganja pa klope, muhe, komarje, mravlje in male mušice. Zatrjujejo, da so oblačila prestala vsa stroga medicinska merila in da so povsem varna, tudi za otroke. Permetrin lahko najdemo v naših lekarnah tudi pod imenom bolhač. Kot navajajo, ta ne samo odganja, pač pa tudi ubija različne insekte.

Omenjena oblačila so torej ultimativni odganjalec motečih žuželk. Vendar so v podjetju menili, da jih lahko še dodatno izboljšajo. Uporabili so kakovostne materiale in dosegli, da so še zelo udobna ter dobro dihajo, ščitijo pred UV-žarki in za konec delujejo še antibakterijsko. Razvijali so jih namreč z mislijo, da ustvarijo popolno popotniško oblačilo. »Naj vam mrčes ne pokvari popotniške avanture,« poudarjajo na svojih spletnih straneh. Podjetje tako ponuja vse od puloverjev in hlač do nogavic.

Idejo so dobili pri vojakih, kjer so taka oblačila po nekaterih študijah na voljo vsaj od leta 2012. Glavno vprašanje pri vsem pa je, koliko časa tak kos oblačila dejansko ohrani svojo funkcijo odganjanja žuželk. Zatrjujejo, da bo po 70 pranjih oblačilo še vedno učinkovalo z 90 odstotki oziroma da bo uporabno tudi do dokončne obrabe. Komplet puloverja, hlač in nogavic vas bo olajšal za 259 ameriških dolarjev.

Podjetje se je v boj z insekti podalo že pred časom, ko so ponudili zgolj mreže za zaščito otroških stajic in vozičkov. Takrat so vzporedno zagnali tudi dobrodelni program, kjer so za vsak prodan izdelek enega podarili ljudem, ki živijo na območjih, ki jih je prizadel virus zika.

Pred nekaj meseci se je podjetje odločilo, da svojo vizijo o ultimativnem potovalnem oblačilu preveri na platformi kickstarter. Med kampanjo so prepričali 1469 podpornikov, ki so projektu namenili 170.000 ameriški dolarjev. Pričakujejo, da bodo prve naročnike razveselili že septembra, sicer pa si lahko obetamo, da bo takih oblačil v specializiranih trgovinah vse več.