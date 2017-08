Zakopitnica ali kot ji pravijo strokovnjaki, podotrochlitis ali navikularna bolezen, predstavlja niz bolezni, ki lahko prizadenejo osrednji del kopita z zapleteno anatomsko strukturo sklepov, ovojnic in sluznih vrečk pa vezi in kostnega tkiva. Konji s to boleznijo kronično in izmenično šepajo na eno ali obe sprednji nogi. Običajno zbolijo v obeh sprednjih kopitih. Za bolezen do zdaj ni bilo učinkovitega zdravljenja, obstajala je le možnost terapije s šokom, s čimer se je uspešna kariera najboljših tekmovalcev končala. Doktor veterinarske medicine Tilen Klevišar, ki sicer deluje in živi na Nizozemskem, je po dvanajstih letih razvoja terapije dokončno potrdil, da s pomočjo zlata lahko ozdravi najrazličnejše bolezni.

Z zlatom rešil sto konj Tilen Klevišar konje zdravi z zlatom že tri leta, v tem času pa jih je rešil vsaj sto. »Terapije izvajam na nizozemskih in nemških tekmovalnih konjih, ki so med najboljšimi na svetu, saj dosegajo vrednosti od 3 do 4 milijone evrov. Če zbolijo za zakopitnico, jih nihče ne zna pozdraviti, zato konje pripeljejo k meni, da jim v prizadeto tkivo vbrizgam zlati prah. Tako konj popolnoma ozdravi in se vrne v tekmovalni šport,« pove veterinar, ki se je v tujino preselil, ker je, kot pravi, Slovenija edina država v Evropski uniji, v kateri veterina ni svoboden poklic. Čeprav so mu lokacijsko bliže amsterdamski zlatarji, pri zdravljenju sodeluje z Zlatarno Celje: »Na Nizozemskem nisem mogel dobiti primernega zlatega prahu, zato sem se obrnil na Zlatarno Celje, ki je ena največjih obdelovalnic zlata in hkrati podjetje iz domorodne države. Zdaj sodelujemo že vrsto let in naredili smo veliko dobrega.«