Eurostat je preverjal obisk kulturnih prireditev v letu 2015, upoštevali pa so obiskovalce, ki so se udeležili dogodkov, izvedenih v živo (gledališke in baletne predstave, koncerti), vsaj štirikrat na leto. Poročilo sicer ne navaja, za kakšne dogodke je šlo, torej ne vemo natančno, ali so denimo h koncertom klasične narave s Simfoniki RTV Slovenija v Cankarjevem domu prištete tudi vaške veselice z Modrijani.

V EU Slovenci, v Evropi pa Švicarji

Slovenci torej s 27,7 odstotka obiskujemo gledališča in koncerte pogosteje kot precej bogatejši Luksemburžani (26,8 odstotka), Finci (23,9 odstotka) in Avstrijci (21,8). Na dnu seznama so Bolgari in Romuni (6,7 odstotka), Grki (4,6 odstotka) in Poljaki (3,7 odstotka). Sicer pa se v povprečju v EU 13,6 odstotka prebivalcev udeleži kulturnih dogodkov, ki so izvedeni v živo.

Statistika Eurostata sicer kaže podatke za 32 držav, poleg članic EU še za Islandijo, Norveško, Švico in Srbijo. Če torej prištejemo še te, pa Slovenija ne vodi več: največji delež obiskanosti so zabeležili v Švici (37 odstotkov prebivalcev), sledita Islandija (32,9 odstotka) in Norveška (23,6 odstotka), v Srbiji pa s 7,8 odstotka očitno tudi niso ravno ljubitelji kulturnih prireditev v živo.