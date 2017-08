Če bi sklepali po dopoldanskih prizorih na ljubljanskih ulicah, bi lahko trdili, da so redarjem za en dan popustile zavore. Na stotine avtomobilov je imelo za brisalci zataknjene plastične ovojnice z napisom »pomembno obvestilo«, praktično enake tistim, ki jih uporabljajo na redarstvu. A v ovojnicah ni bilo redarske globe, temveč Lesninino vabilo na odprtje prenovljenega centra na Brdu. Akcija, ki na voznike ni naredila dobrega vtisa, je v nasprotju z občinskim odlokom o oglaševanju. Ta prepoveduje zatikati ali lepiti reklamni material na avtomobile.

Globe razmeroma nizke

Po odloku se pravno osebo za takšno kršitev kaznuje z 2000 evri globe, odgovorno osebo s 1000 evri globe in posameznika, ki bi zatikal reklamni material za brisalce, s 100 evri. Na ljubljanski občini so nam potrdili, da je takšno oglaševanje v nasprotju z njihovim odlokom in da so bili inšpektorji danes že na terenu. »Če bo inšpektorat ugotovil, da gre za kršitve odloka, bo zoper kršitelja uvedel prekrškovni postopek. V predmetni zadevi se trenutno še zbirajo dokazi, vključno s terenskimi ogledi. Ključnega pomena je namreč lokacija zatikanja reklamnega materiala,« pravijo na občini, kjer poudarjajo, da odlok ne velja na zasebnih površinah oziroma površinah, ki niso javni kraji v občinski lasti, kot je denimo BTC ali trgovski center Rudnik.

Telefonska številka ljubljanskega redarstva je bila danes očitno zasuta s klici ogorčenih avtomobilistov, ki so prejeli Lesninin oglas. »Tovrsten način oglaševanja je neprimeren tudi zaradi ustvarjanja nejevolje med občani, vsekakor pa se po nepotrebnem zaseda telefonska številka, na kateri sprejemamo telefonske klice zaradi nujnih intervencij,« pravijo na redarstvu. Poleg tega, da so si v Lesnini zelo verjetno privoščili kršitev občinskega odloka o oglaševanju, bi lahko s tem oglasom kršili tudi zakon o občinskem redarstvu, ki izrecno določa, da je »prepovedano reproduciranje in uporabljanje uniform in označb, ki so po barvi, kroju, označbah nazivov in položajnih označbah enake ali podobne uniformi in označbam občinskega redarstva ter vozil«.