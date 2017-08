Kot so sporočili s policijske uprave Koper, sta ženski, ki sta govorili mešanico slovenskega in hrvaškega jezika, danes dopoldan v Kopru s pretvezo prodaje masažnih aparatov z dovoljenjem stopili v stanovanje lastnika. Po opravljeni masaži sta zapustili stanovanje. Uro pozneje je moški odšel v spalnico in ugotovil, da so predali odprti in razmetani ter da manjka ovojnica z denarjem.

Prva ženska je bila po podatkih policije višje suhe postave, oblečena v bela oziroma svetla oblačila, druga pa nižja, z močnejšimi boki, oblečena v temna oblačila. Obe sta imeli na glavi klobuk.

Policija tiste, ki bi osumljenki videli, ju prepoznali po opisu ali imajo koristne informacije, prosijo, naj pokličejo na 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.

Na policiji izpostavljajo, da storilci tovrstnih tatvin so vedno zelo domiselni in izkoristijo vsako najmanjšo nepazljivost tistih, ki jih povabijo v svoje prostore. Predstavljajo se kot prodajalci raznih artiklov - masažni aparati, prti, noži in še kaj. Svetujejo vsem, da smo pozorni koga spuščamo v svoje stanovanje, vsekakor pa neznanih oseb v stanovanju nikoli ne puščajmo samih.