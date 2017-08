Vodja Okrožnega državnega tožilstva v Celju Ivan Žaberl je bil zaslišan kot priča, in sicer na predlog obrambe, da bi pojasnil okoliščine, ko sta k njemu prišla dva kriminalista policijske uprave Celje, potem ko je 4. julija 2012 takoj po prejemu ovadbe in samoovadbe s strani nekdanjega direktorja Uniorja Gorazda Korošca in direktorja družbe Rhydcon Vinka Stiplovška Žaberl sam poklical na PU Celje.

Korošec in Stiplovšek sta se takrat pri Žaberlu oglasila v spremstvu odvetnika Jožka Gregoroviča, ki je Žaberla poklical že dan prej, a mu, kot je danes dejal Žaberl, takrat o zadevi dan ni povedal drugega, kot to, da gre za večje podjetje v regiji.

Žaberl je danes opisal okoliščine srečanja 4. julija 2012, pri čemer se priimkov kriminalistov, ki sta po prejemu ovadbe prišla na tožilstvo, sprva ni natančno spomnil. Povedal je, da so mu Korošec, Stiplovšek in Gregorovič povedali, da so se za ovadbo in samoovadbo odločili zato, ker so ocenili, da bo storjeno manj škode, če to naredijo, saj niso vedeli, kako daleč bo Vodušek šel z izsiljevanjem zaradi fiktivnih računov, s katerimi je razpolagal in ki so bili obremenilni za Korošca in Stiplovška.

Obtoženi Vodušek je danes Žaberlu postavljal predvsem vprašanja o tem, kako to, da se je tožilstvo tako hitro odzvalo na prejeto ovadbo, zakaj je takoj sprejel odločitev o posebnih preiskovalnih ukrepih, ki so se začeli izvajati 6. julija, in zakaj je tožilstvo verjelo Korošcu in Stiplovšku, čeprav sta hkrati priznala, da obstajajo fiktivni računi o poslovnem sodelovanju med Uniorjem in Rhydconom in sta dejansko sama oškodovala družbeno premoženje.

Žaberl je v slabo uro dolgem zaslišanju povedal, da je takoj ocenil, da gre za nujno zadevo, da so bili standardi za odreditev posebnih preiskovalnih ukrepov izpolnjeni in da so hkrati stekle tudi aktivnosti, povezane s samoovadbo. Povedal je tudi, da to, kako policija operativno spelje preiskovalne ukrepe, ni stvar tožilstva, in da policija za predajo denarja Vodušku ni potrebovala dovoljenja tožilstva.

Po današnjem zaslišanju Žaberla je sledilo branje listinskih dokazov iz razmeroma obsežnega spisa. Med drugim je iz prebrane odredbe celjskega tožilstva izhajalo, da je tožilstvo posebne preiskovalne ukrepe odredilo tudi zato, ker je obstajala možnost, da je ogroženo življenje, in ker je zahtevana visoka odkupnina.

Glavna obravnava se nadaljuje 8. septembra, ko je predvideno nadaljevanje branja listinskih dokazov.