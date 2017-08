Le nekaj ukrepov, s katerimi boste stvari postavili na svoje mesto, je potrebnih, da bo v stanovanju (in vaši družini) zavladal red. Za to vam ni treba biti profesionalni organizator, temveč smo povprašali nekaj strokovnjakov za notranji dizajn, ki razkrivajo svoje nasvete za zmanjšanje nereda.

Vrhnja oblačila in šolske torbe na obešalniku Če imate v predsobi že obešalnik za oblačila, potem zraven ali pod njim namestite še nekaj kljuk, na katere lahko otroci obešajo šolske torbe ali nahrbtnike. Obešalnike ali posamezne kljuke najdete v pohištvenem centru, šolarji pa lahko tako zlahka zgrabijo torbo, ne da bi jo bilo treba iskati, in se odpravijo v šolo. In seveda jih opozorite, da vanjo že zvečer zložijo vse potrebne pripomočke za naslednji šolski dan.

Pametno urejen delovni prostor Dobro urejen prostor, kjer šolarji pišejo domače naloge in se učijo, je polovica poti do šolskega uspeha. Pisalna miza naj bo dovolj velika, da po njej razgrnejo zvezke in učbenike, na njej pa naj se najde mesto tudi za računalnik. V predalniku pod mizo lahko otroci shranjujejo vse šolske pripomočke, na policah nad mizo pa razstavijo priljubljene knjige, okrase in plakete. Tako urejen delovni prostor prav tako kot domača pisarna za odrasle šolarju pomaga, da se osredotoči na učenje in naloge naredi pravočasno.

Koledar šolskih in izvenšolskih dejavnosti Ko imajo šolarji vrsto zadolžitev, obenem pa so dejavni tudi pri izvenšolskih dejavnostih, je pametno zapisovati obveznosti na koledar. In to ne na tistega majhnega, kjer datume zlahka spregledamo, temveč si omislimo stensko tablo, na katero pišemo z markerjem, ali tablo za pisanje s kredo. Tako otroci in vi ne boste zamudili nobenega pomembnega dogodka.

Razvrščanje vsakovrstnih papirjev Verjetno imate tudi vi toliko različnih dokumentov, revij in še papirjev, ki jih otroci prinašajo iz šole, da bi lahko z njimi tapecirali vse stene svojega doma. Seveda jih lahko damo na steno, a ne kot tapeto, temveč lično razvrščene v zidnih stojalih (takšno stojalo za revije denimo dobite v Ikei). Tako je mnogo lažje poiskati dokumente, ki jih potrebujete, šolarji pa bodo veseli, da jim ne zasedajo prostora v delovnem kotičku.