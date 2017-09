Nezavezujočo prijavo je doslej oddalo že več kot 20.000 potrošnikov , med katerimi bo polovica prihranila med 50 in 150 evri, četrtina do 50 evrov, četrtina pa več kot 150 evrov. Največ bodo prihranili tisti, ki še nikoli niso zamenjali dobavitelja elektrike ali plina, takšnih odjemalcev pa je v Sloveniji več kot 80 odstotkov.

Na ZPS poudarjajo, da skupaj lahko prihranimo več kot 1,8 milijona evrov . Če bi vsi potrošniki, ki so se do začetka avgusta prijavili k sodelovanju v drugem skupinskem nakupu elektrike in plina, sprejeli ponudbo in zamenjali dobavitelja z Zvezo potrošnikov Slovenije, bi torej skupaj lahko prihranili več kot 1,8 milijona evrov na leto.

Bodite aktivni in izkoristite ponujene prihranke. Uspešen zaključek akcije in številne zamenjave bodo znak tudi za Zvezo potrošnikov Slovenije, da si potrošniki tovrstnih skupinskih nakupov želijo še v prihodnje.

V skupinskem nakupu Zveze potrošnikov Slovenije še vedno lahko sodelujete ! Zato ne odlašajte in preverite, koliko bi prihranili v vašem gospodinjstvu. Poiščite račun vašega dobavitelja elektrike in plina (na njem boste našli vse informacije, ki jih boste potrebovali za prijavo) ter obiščite www.ZAMENJAJinPRIHRANI.si . Vnesite zahtevane podatke, izpolnite svoj energetski profil in takoj boste prejeli individualni izračun prihrankov, ki si jih lahko obetate ob zamenjavi dobavitelja oziroma ob sprejemu zmagovalnih tarif licitacije. Postopek na spletu preprosto zaključite z vnosom nekaterih dodatnih podatkov, na podlagi katerih bo pripravljena pogodbena dokumentacija. Ko jo boste prejeli in podpisali, jo preprosto vrnete dobavitelju, ki bo za vas opravil vse drugo. Obvestil vas bo tudi o zamenjavi oziroma začetku veljavnosti tarif.

Analize, ki so jih opravili na Agenciji za energijo, so pokazale, da se potencialni prihranki, ki jih lahko odjemalci dosežejo z menjavo dobavitelja, povečujejo. Na začetku odpiranja trgov z električno energijo in zemeljskim plinom je število zamenjav omejeval predvsem strah odjemalcev, ki jih je skrbela zanesljivost dobave, vendar je praksa potrdila, da je menjava dobavitelja varna in brezplačna, s pomočjo takšnih akcij skupinskih nakupov pa tudi preprosta. Zato preverite tarife, dosežene na licitaciji (glej tabelo), in jih primerjate s cenami na vašem računu.

Preverite na licitaciji dosežene zmagovalne tarife (vse cene so brez DDV) in jih primerjajte s tarifami na vašem računu za energijo, po katerih trenutno plačujete energijo (glej priloženo tabelo in zadnji prejeti račun). Rok za sprejem ponudbe je 5. oktober 2017. Do tega datuma je treba na spletu oddati dodatne podatke za pripravo pogodbene dokumentacije. Zato vzemite račun, kliknite na www.zamenjajinprihrani.si in sodelujte tudi vi. Če vam internet ni blizu, pokličite klicni center ZPS na 01/432 30 35 (od ponedeljka do petka med 8. in 20. uro) in celoten postopek boste lahko izpeljali po redni pošti. Priporočamo vam, da pri tem ne čakate na skrajni rok.

Kdaj prijavljeni dobijo ponudbo?

Elektronska sporočila, ki vključujejo informacijo o oceni prihranka in ponudbo skupinskega nakupa, so z ZPS začeli pošiljati že 16. avgusta. Ocene prihrankov in ponudbe namreč pošiljajo postopoma, vendar naj bi vsi v kampanjo že prijavljeni potrošniki prejeli ocene prihrankov s ponudbo do konca avgusta. Če elektronskega sporočila še niste prejeli, preverite elektronski račun in mape vsiljena pošta, nezaželena pošta ali spam (uporabniki Gmaila pa tudi zavihek promocija ali družabno). Elektronsko sporočilo lahko poiščete tudi s funkcijo iskanja. Elektronsko sporočilo so odposlali z imenom pošiljatelja Zveza potrošnikov Slovenije, in sicer z elektronskega naslova zamenjajinprihrani@zps.si. Če njihovega e-sporočila kljub temu ne najdete, jih pokličite na telefonsko številko 01/432 30 35 (od ponedeljka do petka med 8. in 20. uro).

Če ste prijavo oddali po telefonu, ste ali še boste najverjetneje ravno v teh dneh na dom prejeli pisemsko pošiljko z oceno vašega prihranka in s ponudbo za zamenjavo dobavitelja. Priložili so tudi vsa navodila, kako naprej. Če ste se v kampanjo prijavili po telefonu (brez navedbe vašega e-naslova) in ocene prihranka v pisemski ovojnici niste prejeli, jih pokličite na 01/474 06 10.