Na voljo so številne barvne kombinacije, ki nadgrajujejo vsak bivalni prostor. Kakovostni lesni materiali oddajajo občutek topline, v kombinaciji s steklom ali ogledalom pa delujejo razkošno in elegantno. Za estetiko se skriva moderna tehnologija, kot so jekleno ali aluminijasto okovje, drsna vrata z mehkim zapiranjem in neslišno zapiranje predalov.

Kakovost je pri Akronu na prvem mestu

Vgradne omare Akron že 28 let pripovedujejo zgodbe o urejenosti in organiziranosti. Vsaka omara je unikatna, saj je narejena samo za vas in je tako natančno prilagojena vašim potrebam. Vgradne omare Akron slovijo po svoji izjemni kakovosti, estetiki, prilagodljivosti in vzdržljivosti, kar nikakor ni naključje. So plod dela predanih strokovnjakov, ki osebno skrbijo, da je vsaka vgradna omara brezhibna in do potankosti oblikovana po željah. Poleg tega je Akronova ekipa z vami na vsakem koraku, ki vas vodi do vašega novega najljubšega kosa opreme – z idejo, izrisom, obliko, barvami, materiali, in to kar pri vas doma. Vse do dostave in montaže na vašem domu.

Vgradne omare naj bodo predvsem uporabne in naj ponujajo racionalne rešitve. Primerna urejenost garderobne omare ali garderobne sobe vam poenostavi življenje. Urejenost in dobra organiziranost pa vodita k prijetnemu bivanju in dobremu počutju.

Premišljen izbor razporeditve notranjosti omare zagotavlja popolno preglednost in optimalno shranjevanje. Pred nakupom dobro razmislite, kaj resnično potrebujete. Koliko obešalnih palic in za kakšno dolžino obešanja, katere predale in kako jih razporediti, se odločiti za zračne in pregledne košare, so primernejše navadne ali izvlečne police, kaj bo shranjeno pod stropom in podobno. Pri odločitvah vam bodo pomagali Akronovi strokovnjaki, ki so v 28 letih z vgradnimi omarami in ostalim pohištvom po meri opremili številne domove v Sloveniji in tujini. Tako v spalnicah, predsobah, otroških sobah, mansardah in kabinetih kot tudi v pisarnah in drugih poslovnih prostorih. Zadovoljne stranke se z veseljem vračajo, kar je velika spodbuda za nadaljnji napredek in razvoj.