A možnosti in ponudnikov pri izbiri toplotnih črpalkah je veliko, zato pred nakupom svetujemo posvet s strokovnjakom, da ne pride do težav. Eno od težav pri izbiri napačnega ponudnika in toplotne črpalke lahko predstavlja tudi mrzla zima.

Brez strahu pred hudo zimo Pretekla zima je marsikomu s prešibko toplotno črpalko precej povečala porabo električne energije, ker so se veliko vklapljali električni grelniki, nekateri pa so imeli težave tudi s poledenitvijo zunanjih enot. Z izbiro ustrezne toplotne črpalke za vaše potrebe pri podjetju Kronoterm je strah pred pravimi zimami odveč. Poleg kakovostne toplotne črpalke sta zelo pomembni njena postavitev in vgradnja. Ključnega pomena so natančna navodila in izobraženi monterji, zato podjetje Kronoterm pripravlja letna izobraževanja monterjev njihovih toplotnih črpalk. Da do ledenih skulptur okoli toplotnih črpalk ne pride, imajo Kronotermove toplotne črpalke zunanjo zaščito proti vremenskim razmeram, serijsko ogrevano korito, ogrevano odvodno cev za kondenz in dobro izdelano rešitev za postavitev toplotne črpalke.