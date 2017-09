Na tlorisu je ob prihodu v prostor na desni predviden kuhinjski niz (voda, elektrika), naravnost je okno (pod njim radiator). V dnevnem prostoru (na vhodu levo) so ob vzdolžni steni predvideni omara, knjižni regal in prostor za TV. Okno v dnevnem prostoru je francosko. Krajši krak lože bo pozidan. Trenutni predlog mi ni najbolj všeč. Sama želim imeti več delovne površine v kuhinji. Ali je L postavitev kuhinjskih elementov sploh možna z eventualno drugačno postavitvijo radiatorja in kako potem postaviti jedilno mizo? Drugačna postavitev omare v dnevnem prostoru, predvidevam, ni mogoča. Zanima me tudi predlog postavitve sedežne garniture. Sama jo vidim vzdolž okna z manjšim foteljem, počivalnikom na nasprotni strani. Za vašo pomoč se vam vnaprej lepo zahvaljujem. Stanka Perc

Odgovor: Ob razmišljanju, kako rešiti vaše želje, sem opazila, da bo vaš bivalni prostor s kuhinjo imel res velike steklene površine in s tem veliko naravne svetlobe. Strinjam se z vami, da je v predlagani risbi kuhinjske delovne površine res malo. Zato sem vam narisala predlog, da delovni pult nadaljujete pod oknom. Višina zidu pod oknom vam to dopušča, hkrati pa je zelo prijetno pripravljati hrano z dobro dnevno svetlobo in pogledom navzven. Predlagam, da jedilno mizo umestite na hrbtišče dvoseda. Pogled ob sedenju za mizo bo idealen skozi vse steklene površine. Za popestritev bivalne dnevne sobe lahko umestite fotelj, ki bo morda žive barve ali nenavadne oblike. Regalni elementi naj bodo enako obdelani kot kuhinjski elementi. Z enotnostjo boste dosegli, da bo prostor deloval večji, če pa uporabite še svetle barve, bo to res en sončen in svetel prostor! Veliko veselja v novem stanovanju! Inge Kalan Lipar, univ. dipl. inž. arh.