Kita so opazili približno tri morske milje zahodno od zaliva Mali Lošinj in ugotovili, da gre za dva odrasla primerka, katerih velikost so ocenili na okrog 17 do 18 metrov. Na gladini morja sta se pojavljali vsakih 10 do 15 minut in se na površju pred naslednjim potopom zadržali vsega kakšno minuto.

Med opazovanjem so zbirali informacije o obnašanju kitov in vzorce njihove odpadle kože za genetsko analizo, prav tako pa so ju fotografirali. Fotografije bodo poslali kolegom v Italiji, da bi poskusili pojasniti migracije kitov v Sredozemskemu morju.

Brazdasti kit je druga največja žival na svetu, v oceanih pa lahko doseže tudi dolžino 27 metrov. V Sredozemskemu morju so nekoliko manjši, med 20 in 23 metrov, in so uvrščeni na seznam ogroženih vrst.