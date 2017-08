Čeferin mora sicer sedaj delati na izpeljavi modela prvenstva svojega predhodnika Michela Platinija, saj je Uefa decembra 2012 odločila, da bo EP leta 2020 v številnih mestih po vsej Evropi, izvršni odbor pa tedaj še ni določil, v katerih. Prvenstvo čez tri leta bo tako potekalo v 13 državah, od Bilbaa v Španiji do Sankt Peterburga v Rusiji, pa tudi v Münchnu, Dublinu, Bakuju, Bukarešti in Koebenhavnu, polfinali tekmi in finalna pa bodo v Londonu.

»To je sicer prekrasna ideja, ki simbolizira enotno Evropo, toda to ni model za prihodnost,« je ocenil Čeferin in dodal: »Tega ne bom ponovil, za našo organizacijo to predstavlja veliko težavo.«