Promet, ki ostaja zgoščen tudi po odstranitvi posledic prometne nesreče, so v času zaprtja avtoceste preusmerili na vzporedno regionalno cesto.

Kot so pojasnili na celjski policijski upravi, je v prometni nesreči prišlo do naleta, voznik kombija mariborskih registrskih tablic je trčil v zadnji del tovornega vozila s priklopnikom ljubljanskih registrskih tablic. Voznik kombija se je v nesreči lažje poškodoval, zaradi česar so ga odpeljali v celjsko bolnišnico.

Zastoji na gorenjski in primorski avtocesti

Gneča in zastoji so tudi na gorenjski avtocesti med priključkom Brod in razcepom Koseze v smeri Kosez ter naprej na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje v smeri Kozarij. Prav tako je promet upočasnjen na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem v smeri proti Kopru, potovalni čas se podaljša za 10 do 15 minut. Gneča je tudi na cestah Lucija-Strunjan in Celje-Vojnik.

Kilometrski zastoj je nastal tudi pred predorom Karavanke, ki ga v smeri proti Avstriji občasno zapirajo zaradi poostrenega nadzora na avstrijski strani.