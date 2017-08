Pred priključkom Domžale, kjer je bil zaradi prometne nesreče zjutraj zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani, zaradi česar je nastala večkilometrska kolona, pa zastoja ni več.

Gneča in zastoji so po podatkih prometnoinformacijskega centra na ljubljanski zahodni obvoznici med priključkom Brdo in razcepom Kozarje proti Brezovici ter na ljubljanski vzhodni obvoznici med priključkom Bizovik in razcepom Malence v smeri Malenc. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Golovec.