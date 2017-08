Dobre predstave Olimpije in uvrstitev Maribora v ligo prvakov so poskrbeli, da so bile tribune stadiona v Stožicah skoraj povsem polne. A težko pričakovani obračun med vodilnima kluboma v prvenstvu ni upravičil visokih pričakovanj navijačev.

V prvem polčasu kakovostne nogometne igre skoraj ni bilo na spregled. Ob disciplinirani igri obeh obramb je rahla pobuda sicer pripadla domačim, a si ne eni ne drugi v napadu niso pripravili izrazitejših priložnosti.

Podobno je bilo tudi nadaljevanje, v katerem pa so prvi zapretili državni prvaki iz Maribora. Po podaji je proti golu Olimpije stekel Martin Kramarić, ki se je sam znašel pred vratarjem Rokom Vodiškom, a žogo poslal prek vrat. V 55. minuti so gledalci le dočakali sploh prvi strel v okvir vrat na tekmi. Sprožil ga je Valon Ahmedi, a njegov poskus Olimpijinemu vratarju ni povzročil preglavic.

Čeprav sta oba trenerja tudi z menjavami poskušala priti do zmage, pa v taktičnem obračunu do izteka 90 minut do spremembe izida ni prišlo.

Olimpija bo v 8. krogu 10. septembra gostovala v Krškem, Maribor pa bo dva dni prej gostil Celje.