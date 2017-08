Namera, da bi v soboto zadnji hip rezervirali sobo ali apartma za štiričlansko družino v središču Ljubljane, je bila vnaprej obsojena na propad. Zasedenost je bila krepko čez 90 odstotkov. Ljubljana tudi letos podira rekorde na področju turistične obiskanosti. Prav tako so bili tudi ta konec tedna sobe, apartmaji, hoteli, kampi večinoma polno zasedeni na slovenski Obali. »V prvih šestih mesecih letošnjega leta smo dosegli 14-odstotno rast prenočitev, tudi v juliju in avgustu smo glede na lanske številke dosegli dva odstotka več nočitev,« o statistiki spregovori direktor Turističnega združenja Portorož Igor Novel. Bolj kot teh številk, ki se med poletjem gibljejo na maksimumu in jih bo težko ob omejenem številu turističnih kapacitet presegati še naprej, ga veseli, da so ponudniki uspeli letos svoje namestitvene kapacitete prodajati po višjih cenah, saj to prinaša večjo dodano vrednost in boljše pogoje dela v turizmu.

V naslednjih tednih upokojenci in pari Po številu prenočitev na Obali vodijo Slovenci, takoj za njimi so Avstrijci. »Za avstrijski trg smo očitno zelo zanimivi, saj smo v prvih šestih mesecih letošnjega leta kljub že doslej dobrim rezultatom dosegli 25-odstotni porast,« je zadovoljen Novelov. Julij in avgust sta tradicionalno na Obalo pripeljala največ Italijanov, med tujimi gosti pa je bilo tudi letos veliko Nemcev. »Opažamo, da se povečuje tudi obisk gostov iz držav, od koder nas lahko dosežejo z avtomobilom. Več je Madžarov, Čehov, Poljakov, Slovakov …,« našteje Novelov in doda, da bo treba tudi pri teh gostih ovreči morebitne predsodke o njihovi varčnosti. »So dobri gostje, ki veliko trošijo,« pojasni. Brez dvoma k vse večjemu obisku Slovenije botruje dejstvo, da gre za dokaj varno državo. »Po delnih rezultati ankete, ki jo opravljamo med turisti, jih je polovica pri nas prvič. Gre za podatek, ki bi ga lahko povezali tudi s tem, da se k nam preusmerjajo turisti, ki iščejo varne destinacije,« zaključi sogovornik. Konec počitnic bo zdaj tudi na Obalo prinesel drugo strukturo obiskovalcev – več bo upokojencev in parov. Glede na rezervacije, ki jih v hotelih prejemajo za september in oktober, bo tudi jesen na Obali s turističnega vidika zelo dobra.