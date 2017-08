Avstrija bi zaradi še vedno aktualne begunske krize podaljšala nadzor na notranjih schengenskih mejah za nedoločen čas, je za nemški časnik Welt am Sonntag dejal avstrijski notranji minister Wolfgang Sobotka. Vrnitev k povsem odprtim mejam je po njegovem mnenju mogoča le, če pride do skupnega evropskega odgovora na vprašanje varovanja meje. »Že zaradi notranje varnosti moramo vedeti, kdo pride k nam. Kot notranji minister nisem pripravljen privoliti v tveganje glede tega,« je dejal Sobotka.

Zavzel se je tudi za učinkovito varovanje zunanjih meja Evrope, ki ga po njegovem mnenju države članice EU nedvomno potrebujejo. »Trenutno na tem področju ne vidim rešitve, zaradi česar tudi mora prihajati do izjem med posameznimi državami,« je dejal.

Za podaljšanje mejnega nadzora se je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA zavzela tudi nemška kanclerka Angela Merkel. Po njenem mnenju je treba nadzor ohraniti, dokler varnostne sile ne presodijo, da ni več potreben. Napovedala je, da bo glede tega vztrajala tudi pri evropski komisiji. Ta je namreč napovedala, da Nemčija, Avstrija in tri druge države ne bodo mogle podaljšati posebnega dovoljenja za začasni nadzor na notranjih mejah schengenskega območja. Avstrija sicer lahko po priporočilu sveta EU do 11. novembra izvaja začasni nadzor meje z Madžarsko in Slovenijo.

Zaradi večjega prihoda migrantov je naša severna soseda 16. avgusta začela izvajati poostren nadzor. Ostrejši nadzor, pri katerem pomagajo tudi vojaki, je osredotočen predvsem na tovorna vozila. Policisti so ugotovili, da so se migranti ponovno začeli premikati v skupinah in da tihotapci iščejo nove poti. »Gre za osredotočene akcije policije, ki jo podpira vojska, na mejnem prehodu Špilje in stran od glavnih poti, kot sta južna in phyrnska avtocesta,« je dejal tiskovni predstavnik lokalne policije Leo Josefus.

Pojasnil je, da izvajajo naključne preglede in preglede glede na analizo možnih tihotapcev. Informacije pridobivajo v sodelovanju s slovenskimi in hrvaškimi oblastmi.

Glede vojakov, ki pomagajo policistom, je tiskovni predstavnik vojske na avstrijskem Štajerskem Christian Fiedler pojasnil, da so jih izurili pri deželni policiji in da nadzor opravljajo policisti, vojaki skrbijo le za varnost in zaščito.

Na Štajerskem pomaga okoli 160 vojakov, na Tirolskem pa 70 vojakov, ki policistom pomagajo predvsem pri nadzoru železniškega tovornega prometa. Julija so namreč opazili porast nezakonitih migracij s tovornimi vlaki. Na mesec na Tirolskem obravnavajo od 700 do 1000 nezakonitih migracij.