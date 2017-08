Po treh zaporednih porazih in izpadu iz Evrope so se Goričani vendarle izvlekli iz krize. Nanizali so tri zmage in se pridružili moštvom iz zgornje polovice lestvice. V Novi Gorici je Andrija Filipović tik pred iztekom 90. minute zadel za slavje nad Rudarjem, ko je žogo pospravil v mrežo po odbitku.

»To je bila trda tekma. Prvi polčas je bil taktično zadovoljiv, vendar nismo bili dovolj dobri pri posesti žoge. V nadaljevanju smo tekmeca bolj pritisnili in zasluženo zmagali. Čeprav je imel tudi Rudar nekaj nevarnih priložnosti, smo vodili igro,« je komentiral domači trener Miran Srebrnič. Tekma se je začela z desetminutno zamudo zaradi zastojev na primorski avtocesti, po uri igre pa so na stadionu ugasnili reflektorji, kar je še podaljšalo nogometni večer na Goriškem. Rudar lahko obžaluje zapravljene napade, ko je njihovo vodstvo večkrat preprečil razpoloženi Grega Sorčan. »Kdor ne da zadetka, ga dobi. Vsaj trikrat bi lahko zatresli mrežo, a smo bili kaznovani zaradi neučinkovitosti. Fantom bi čestital za pošteno tekmo,« je bil razočaran velenjski trener Marijan Pušnik.

Novi prvoligaš Ankaran - Hrvatini odhaja na reprezentančni premor brez zmage in igre. Po sedmih tekmah so se uresničila pričakovanja, da Ankaran ni zrel za tekmovanje na najvišji ravni, zato ne preseneča, da je z dvema točkama osamljen na dnu lestvice. Primorci so visoko (1:4) izgubili tudi v Celju, kjer je bila njihova obramba večkrat na prepihu. Gre za pomanjkanje kakovosti in uigranosti, česar se zaveda tudi trener Vlado Badžim: »Pred tekmo sem premešal postavo, vendar nismo začeli dobro. Na koncu so bili nekateri igralci preveč brezbrižni, kar je privedlo do visokega poraza. Upam, da bomo po desetdnevnem premoru konkurenčnejši.«

Pred včerajšnjim večnim derbijem v Stožicah je Aluminij ugnal Triglav. Vedran Mesec je v drugem polčasu načel mrežo Triglava, zmago Kidričanov pa je potrdil Damir Bartulović. Domžale pa so po vrnitvi iz Francije doživele hladen tuš v Krškem, kjer so bili gostitelji boljši s 4:2.