Letos je hotel Double tree na aveniji Lexington na Manhattnu središče oziroma zbirališče poznavalcev tenisa, sponzorjev in trenerjev, ki se že teden dni zaman trudijo, da bi se zedinili o možnih zmagovalcih odprtega prvenstva ZDA v tenisu. V New Yorku se bo namreč odvil najbolj nepredvidljiv grand slam doslej, saj lahko pride tako v ženski kot moški konkurenci do velikih presenečenj.

Silovit ritem vse leto Pet od prvih enajstih igralcev na ATP lestvici (Novak Đoković, Stanislas Wawrinka, Miloš Raonić, Kei Nišikori in Andy Murray) je odpovedalo nastop zaradi poškodb ali popolne izčrpanosti, kajti tenis je edini šport, ki se z vso silovitostjo dogaja vseh 12 mesecev na leto. Nekdanji počitniški december je zdaj poln sponzorskih obveznosti in ekshibicijskih dvobojev. Številka ena svetovne lestvice in prvi nosilec letošnjega OP ZDA Španec Rafael Nadal po čedalje bolj bolečih porazih z mlajšimi prihajajočimi igralci lahko povsem nepričakovano zataji tudi v New Yorku ali celo preda dvoboj. Vprašanje je, koliko zelo možnih dvobojev v petih setih lahko zdrži tretji nosilec, Roger Federer, s katerim se bo pomeril naš Blaž Kavčič, če premaga Mihaila Južnega v prvem kolu. Švicar pri 36. letih na betonski podlagi verjetno ne bo tvegal naprezanja čez svoje telesne zmogljivosti. Po dveh zaporednih osvojenih turnirjih v Washingtonu in Montrealu se v parku Flushing Meadows veliko stavi na atraktivnega 20-letnega Nemca Aleksandra Zvereva, ki pa še vedno nima odločnosti zanesljivega zmagovalca. Pojavlja se tudi ime zmagovalca OP ZDA leta 2014 Hrvata Marina Čilića, ki slovi kot igralec, ki se ima med dvobojem vedno pod kontrolo. Bolgar Grigor Dimitrov in Španec Roberto Bautista Agut, zmagovalec zadnjega turnirja ATP v Severni Karolini, blestita občasno, vendar na vrh ne moreta. Jasno pa je, če bi uspel zmagati kateri iz vrste mlajših, Dominic Thiem, Taylor Fritz, Karen Kačanov, Nick Kyrgios, Denis Šapovalov, bi v hipu dobili šampiona prihodnosti.