Ob povečanem povpraševanju kupcev potrebuje podjetje FerroČrtalič, gazela iz Dolenjskih Toplic, dodatne sodelavce. Zaposlijo vodjo proizvodnje in montaže, komercialista za prodajo rešitev, komercialista potrošnega materiala, projektanta sistemov avtomatizacije, upravljalca strojev in naprav ter varilca.

Naloge vodje proizvodnje so samostojno vodenje ljudi in procesov, planiranje, organiziranje in nadziranje procesa dela z izpeljavo projektov v zahtevanih rokih. »Ključno vprašanje je, ali menite, da ste sposobni več in še niste dobili priložnosti, da bi to dokazali? Iščemo, samostojnega vodjo proizvodnje, ki si želi uspeti z izvedbo izjemnih rešitev na širokem mednarodnem trgu! Povprečje nas ne zanima, samo najboljši lahko uspemo skupaj,« med drugim poudarja Mojca Črtalič Andoljšek, direktorica gazele, ki je nedavno začela sodelovati tudi s proizvajalcem modnega nakita in dekorativnega stekla Swarovski ter z enim od vodilnih proizvajalcev optičnih stekel Carl Zeiss.

Kandidati za vodjo proizvodnje naj imajo ob strojni izobrazbi vsaj petletne izkušnje s področja vodenja ljudi in proizvodnje ter so sposobni delati tudi v zahtevnejšem poslovnem okolju. Želeno je dobro znanje angleškega jezika in poznavanje modelirnih orodij AUTO CAD.

Varilec, ki naj bo usposobljen za varjenje po postopkih MIG, MAG, TIG (certifikat zaželen), bo zadolžen za delo s pločevinami in profili, rezanje, krivljenje, upogibanje tako ročno kot strojno, za nadzor in izvajanje avtokontrole ter pravilno in pravočasno ukrepanje, pri delu pa bo tesno sodeloval z vodji projektov in drugimi sodelavci.

Podjetje bo okrepilo marketinške dejavnosti, zato na mestu komercialista za prodajo potrošnega materiala potrebujejo sodelavca »z življenjsko energijo in dobrimi komunikacijskimi sposobnostmi«. Poročal bo neposredno direktorju prodaje in marketinga ter bo sodeloval tudi pri iskanju drugih rešitev za potrebe potencialnega kupca. Njegovo delo bo potekalo pretežno na terenu,« pojasnjuje direktorica, kar pomeni tudi službena potovanja v tujino.

»Prednosti za delo imajo strokovnjaki, ki že imajo izkušnje iz naše industrije, so se pri svojem delu že srečali s tehničnimi potrošnimi materiali in razumejo tehniko, kar jim pomaga razumeti delovanje produkcijskih rešitev za naše kupce. Pravica in dolžnost vseh naših zaposlenih je tudi optimizacija delovnih procesov, zmanjšanje stroškov in povečanje produktivnosti na vseh ravneh delovanja.«

Kupci FerroČrtalič so predvsem visokotehnološka podjetja, ki izdelujejo zahtevne izdelke za kovinsko industrijo, letalsko industrijo, jedrske elektrarne, avtomobilsko industrijo, industrijo izdelave medicinskih pripomočkov, medtem ko so nedavno odločno stopili tudi v modno industrijo. Družinsko podjetje s kar 53-letno zgodovino trenutno zaposluje 40 sodelavcev. jpš

Trženje posebnih rešitev in namenskih strojev, sodelovanje z zunanjimi sodelavci, iskanje novih naročnikov, določanje pogodbenih pogojev z vodstvom družbe, pripravljanje pogodb za posamezna naročila, izdelovanje specifikacij in predračunov za posebne rešitve ter delo na terenu doma in v tujini pa bodo naloge in obveznosti komercialista za prodajo rešitev. Kandidati naj imajo vsaj petletne delovne izkušnje na podobnem delovnem mestu, ob obveznem znanju angleščine je želeno tudi znanje ruščine ali nemščine. Projektant sistemov avtomatizacije pa bo med drugim odgovoren za razvoj in izdelavo sistemov avtomatizacije strojev za peskanje, mikrokovanje in dekontaminacijo, programiranje PLC-krmilnikov (Siemens, Unitronics, Beckhoff), integracijo in programiranje robotov ABB, izdelava elektroshem – Eplan Electric ter izobraževanje uporabnikov.