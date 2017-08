V nasprotju z večino drugih ICO projektov Viberate dejansko že ima delujoč produkt. Tudi njihova metrika je pripravljena na način, da lahko vsak spremlja, kako uspešni so. Verjamem, da bodo v nekaj letih spremenili glasbeni svet. Imajo energijo in strast do tega, kar delajo. Zelo boste ponosni na svojo investicijo.«

Tako je ljubljanski startup Viberate, ki razvija glasbeno platformo s podatki o glasbenikih, koncertnih in klubskih prizoriščih ter glasbenih dogodkih, opisal Dejan Roljić, ustanovitelj ABC pospeševalnika, ki je ekipi pomagal odpirata vrata do prvih investitorjev. Zdaj pa je ekipa pripravljena, da 5. septembra začne kampanjo množičnega financiranja v kriptovalutah, t.i. ICO.

Povezati želijo organizatorje z izvajalci

Ambiciozno podjetje, ki želi postati največja tržnica za glasbenike in organizatorje dogodkov na svetu, bo izdalo 200 milijonov lastnih žetonov, imenovanih Vibe, zbirali pa bodo do 12 milijonov dolarjev zagonskih sredstev. »Zaenkrat se kot vsak drug startup v začetni fazi financiramo z investicijami pospeševalnika in poslovnih angelov. Naša platforma zahteva precejšnje investicije v razvoj, preden jo lahko začnemo monetizirati. Bomo pa kmalu začeli pridobivati stranke in mislim, da tukaj ne bo pretežkega dela, saj je zanimanje izjemno,« je pojasnil Vasja Veber, ob znanem DJ Umeku eden od souatanoviteljev Viberata in njegov operativni vodja.

Dodal je, da je segment žive glasbe relativno slabo pokrit s tehnološkimi storitvami, tako da zaenkrat večje konkurence nimajo. »Next Big Sound je recimo podobna baza glasbenikov, ampak se ne nameravajo usmerjati v povezovanje glasbenikov z organizatorji dogodkov. Med tovrstnimi storitvami glasbenih tržnic je sicer nekaj startupov v ZDA, ampak smo v tej konkurenci mi daleč največji,! so samozavestni v ljubljanski ekipi, ki se je na kampanjo pripravila in jo tudi bo izvedla sama, čeprav so za tovrstne kampanje platformo cofound.it prav tako razvili Slovenci, ki bodo startupom nudili vso podporo pri izdaji žetonov v kripto valutah. »Glede na to, da že celo kariero delujem v marketingu, smo se čutili sposobne kampanjo izpeljati sami in glede na odziv ciljnih skupin, nam je očitno uspelo,« meni Veber. Viberate se je namreč že pojavil na vseh večjih spletnih portalih, ki pokrivajo kriptovalute. Prav tako je veliko zanimanja na raznovrstnih spletnih forumih in drugih komunikacijskih kanalih.

V ekipi so zato izjemno hvaležni tudi za pomoč, ki jim jo ob Roljiću nudi še njihov največji in najaktivnejši angelski investitor Mark Pleško, sicer fizik in soustanovitelj podjetja Cosylab, kjer razvijajo krmilne sisteme za jedrske pospeševalnike. »Mark deli našo strast do tega, kar delamo. Kljub temu, da je sicer iz povsem druge panoge, nam pogosto pomaga s poslovnimi nasveti in s pametno zastavljenimi vprašanji, saj je poleg tega, da je vrhunski fizik tudi izjemen poslovnež,”# je o drugem ključnem mentorju za Viberate povedal Veber.

Platforma sicer deluje od lani oktobra, do danes pa se je nanjo registriralo že več kot 120 tisoč glasbenikov s celega sveta. Med njimi so tudi velika imena, na primer Robbie Williams in zasedba Linkin Park. Načrti ljubljanske ekipe pa so še veliko večji; vzpostaviti namreč želijo globalno platformo za povezovanje glasbenikov in organizatorjev dogodkov. Delovala bo v omrežju blockchain, zaradi česar bo po mnenju ustanoviteljev start-upa bolj transparentna in dostopna tudi za mlade glasbenike, ki svoj prostor pod soncem še iščejo.

»Vsakemu glasbeniku želimo dati možnost, da se prek platforme promovira in dobi plačilo. Za organizatorje dogodkov na drugi strani pa je Viberate orodje, s katerim bodo našli svojo naslednjo veliko zvezdo,« pojasnjuje Matej Gregorčič, soustanovitelj in direktor podjetja.